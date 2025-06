Lamine Yamal desvela si Neymar le ha invitado a Brasil de vacaciones: "Si me lo encuentro por ahí..."

Lamine Yamal, uno de los jugadores de la temporada, que va a disputar la Final Four de la Nations League con España, se pasó por los micrófonos del El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, para hablar de su futuro, el Balón de Oro y el FC Barcelona.

En cuanto al Balón de Oro, el joven de 17 años no quiso dar pistas de a quién le entregaría este galardón: "Me guardo para mí el mejor jugador del año. Al final no pienso en el trofeo, si lo voy a ganar. Me irá mal si pienso que necesito ganar el Balón de Oro. Pienso en jugar, en ganar y llegará. Si el año que viene gano la 'Champions' y el Mundial, llegará. Es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar".

Lamine Yamal celebrando un gol con la selección española

El azulgrana no se amilanó en el pulso particular con Ousmane Dembélé, otro de los que es señalado como favorito al galardón tras brillar en el triplete del PSG y conquistar la Liga de Campeones.

"El premio es al mejor jugador del año. Yo confío en que ganemos el jueves, pero ganemos o no, yo votaría al mejor del año porque si ese día nos pasa algo a mí o Dembélé, ¿a quién votas? ¿A otro que juegue el domingo la final? Soy de los que vota al mejor del año, pero si la gente se la quiere jugar el jueves, nos la jugamos el jueves", reflexionó.

De hecho, si hay algo que hace Lamine Yamal en el terreno de juego es disfrutar. Tanto es así que "cuando jugamos en Montjuic, me llega el primer balón y la gente empieza a gritar y es peor para el defensa; ya no me entran tanto, hay más respeto, como cuando yo era más pequeño".

A pesar de eso todavía queda mucho camino por delante a nivel colectivo: "Estamos mejorando, pero tenemos que creernos nosotros mismos que somos los mejores. Cuando el Real Madrid perdió contra el Arsenal, la gente pensaba que podían remontar. Y cuando nosotros empatamos contra el Inter, la gente dudaba. Eso es lo que hay que cambiar", manifestó

lamine y neymar

Además, Lamine quiso esclarecer todas las dudas sobre los rumores que hay al rededor de que se vaya de vacaciones con Neymar. El jugador aseguró que "me voy con mis amigos, pero si me lo encuentro por ahí...".

