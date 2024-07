Jesús Alemán, joven torturado por el régimen de Maduro: "Las elecciones las va a ganar la gente"

Es una jornada decisiva para Venezuela. Este domingo, los ciudadanos acuden a votar 21.000 millones de venezolanos. Van a elegir su futuro. Por primera vez, podría ganar la oposición.

Lo que hoy nos preguntamos es: ¿habrá cambio de régimen? A buen seguro, no será fácil. Son 11 años los que lleva Maduro en el poder. Una posición desde la que aspira a su tercer mandato. Y es que, en 11 años de Maduro y 25 años de gobierno chavista, el país se ha sumido en una pobreza extrema y el miedo estaba latente en la gente. Sin embargo, parece que la política del miedo deja de surtir efecto.

Venezuela, llamada a las urnas: "El país lucha contra un régimen que socavó las instituciones" Para analizar estos comicios históricos, hablamos en 'La Mañana Fin de Semana' con Henry Sosa, presidente de la asociación de estudiantes venezolanos en España Redacción Digital 28 jul 2024 - 09:19

Hubo un tiempo en el que, cada mañana, Jesús cuando abría los ojos se preguntaba por qué seguía con vida.

"A mí me practicaron torturas. Yo no sabía cuando salía el sol, cuando se ocultaba, porque una de las torturas que aplican es la tortura blanca. Dejan una bombilla encendida y no ves la luz del sol". Jesús es un joven venezolano de 31 años que ha sido preso político en dos ocasiones. En la cárcel, ha sobrevivido a un motín. Le han disparado con una pistola y, por suerte, esta arma falló. Un sufrimiento inimaginable que no le ha quitado las ganas de vivir ni seguir luchando por sus compatriotas.





"Mientras nosotros conversamos, hay 300 presos políticos que están siendo torturados. Están en los centros de torturas más grandes de latinoamérica. Esto está sucediendo", denuncia.

Estamos ante un hombre extraordinario. Si está vivo de milagro, ¿cómo no poner su vida al servicio de los demás? Hoy lo hace vigilante. Está en la sala institucional que se ha abierto en Washington, donde sigue el desarrollo de las horas previas a estos comicios tan importantes.

Desde Washington, charlamos con Jesús Alemán en 'Fin de Semana'. Indica, al comienzo de su intervención, que se encuentra a la expectativa y archivando todo lo que viene sucediendo en las últimas horas en Venezuela.

"En las últimas 24 horas, van más de 54 casos de persecución, 18 detenciones, pero esto no ha desmotivado al pueblo. Desde las 8 de la noche, hay colas en los centros de votación y eso es una de las cosas que son vitales en este momento. Las elecciones las va a ganar la gente", explica Jesús a Beatriz Pérez Otín.

"El pueblo es el que va a exigir y contar las urnas"

Como decía Jesús, cientos de venezolanos hacen ya cola para votar. Y el régimen sigue intentando amedrentar a las personas. "Han sacado a las fuerzas de seguridad que están violando un delito electoral porque la seguridad pasa a manos del Ejército. Eso no ha detenido a la gente".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La ciudadanía, espontáneamente, "se han organizado en comunidades. Los centros no se quedan solos y eso es vital. El pueblo es el que va a exigir y contar las actas. Eso es muy importante".

Jesús prosigue su intervención indicando que "la papeleta es el acta de los votos. El gran soporte de los venezolanos va a ser esa acta, que es la que comprueba la cantidad de votos que obtuvo la máquina. Solo así haremos una lectura de los votos y allí no hay forma de trampa".

Por último, asegura que "ahora es el pueblo exigiendo. Si hay una arbitrariedad, el pueblo está presionando allí en los centros. Lo importante es la ciudadanía".