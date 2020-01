Javi y Mar presentan en Fin de Semana el proyecto solidario de 'La noche de Cadena 100'

Javi y Mar se han trasladado hasta Mukuru, uno de los mayores suburbios de Nairobi (Kenia) para mostrarnos de primera mano la realidad que viven allí familias enteras, niños y adolescentes que tienen que trabajar cada día para sobrevivir. Gracias a 'La Noche de CADENA 100' a beneficio de Manos Unidas, este año contribuiremos a que muchos niños y jóvenes puedan tener acceso a una mejor educación y sanidad, y nuestros compañeros nos han contado en primera persona cómo están viviendo esta experiencia.

Javi Nieves y Mar Amate han hecho un parón en su viaje para coger el teléfono y contar a través de nuestros compañeros de 'Fin de Semana' en COPE cómo se sienten tras haber llegado a Mukuru y comprobar por ellos mismos la realidad que se vive allí. Para ambos es un regalo poder viajar hasta allí y ayudar a tanta gente gracias a la solidaridad de los oyentes, que cada año acuden a la cita de 'La Noche de CADENA 100' para aportar su granito de arena a estas causas tan necesarias e importantes.

“Es un viaje paliza, vamos a estar más horas en el avión que aquí, pero merece la pena porque es extraordinario”, ha explicado Javi. El 60% de personas viven en suburbios y ahí es donde está actuando Manos Unidas. Uno de los proyectos que han ido a conocer es una escuela de formación para chavales que les saca del suburbio ya que la educación allí es privada y no tienen acceso a ella. Y es que la realidad es que en Mukuru se pagan alquileres abusivos y los ingresos medios son de 2 euros al día.

Estamos en #mukuru #Kenia para visitar el proyecto que se va a apoyar en #LaNochedeCADENA100 y nos reciben todos estos pequeños que nos roban el corazón y nos enseñan que no hay discapacidad que no se pueda superar. @JaviYMar @MarAmate @JaviNieves pic.twitter.com/Z0darqHIq7 — Manos Unidas ONGD (@ManosUnidasONGD) January 10, 2020

“Hemos estado en el suburbio, donde viven en chabolas de hojalata. Es tremendo, son como 'homeless', y queremos que sean personas que vivan bajo un techado. No tienen ni agua potable ni luz, los casos son tremendos pero cómo trabajan para sacar de la droga, las mafias y el alcohol a los chavales, es increíble. Hemos conocido casos que tenían incluso una pistola con 23 años. Aquí no meten en la cárcel a nadie, te matan delante de tu familia para que sepan qué es lo que no tienes que hacer”, ha relatado Javi. Gracias a este proyecto estos jóvenes podrán aprender una profesión, ser peluqueros, carpinteros, diseñar trajes... esto se enseña en el centro y es su única esperanza.

Este viaje le ha llegado a Mar Amate a la boca del estómago. Sobre todo el otro proyecto al que ayudaremos con nuestro concierto solidario, un centro dirigido a la rehabilitación de niños con problemas físicos y cognitivos. “Los voluntarios se dan en cuerpo y alma a estos niños, ya que muchos terminan en la calle porque su familias no se puede hacer cargo de ellos. Los padres tienen que ir a trabajar, por lo que se quedan solos en casa. Además, hay otros muchos que no entienden cómo tienen un niño con discapacidad y hay un trabajo fe fondo que estoy agradecida de verlo y transmitirlo porque necesitan ayuda”, ha explicado.

Por último, ha concluido con una bonita reflexión que nos anima a todos a contribuir para hacer de este mundo un lugar mejor. “Es un regalo para transmitir las necesidades que tenemos en el mundo y no nos damos cuenta. Cada uno de nosotros, con muy poquito, puede hacer muchas cosas”.