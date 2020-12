Israel Fernández y Diego del Morao: “El flamenco tiene que ser sincero porque son vivencias”

Israel Fernández creció con el flamenco en casa. Seguro que no se diferencia mucho de las historias que podríamos contar de Camarón, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o José Menese. Fiestas en casa, acompañados por una guitarra, unas castañuelas, una caja y todos a viva voz.

Lo mismo le ha pasado a Diego del Morao, que lleva con los dedos apretando las cuerdas contra el mástil de la guitarra desde que su padre, el Moraito, que en paz descanse, le enseñó la magia del compás jerezano y el arte de tocar la guitarra como solo se hace en su tierra.

Es el resumen a grandes rasgos que ampliamos en Fin de Semana con Cristina gracias a la visita de estos dos artistas con motivo de su nuevo álbum “Amor”. Israel asegura que “todos los días son un reto porque para nosotros la música es un reto y una forma de vivir, y más el flamenco. Solamente vivimos con verdad, cariño y amor, así se llama el disco, y lo hacemos todo con lo verdadero, es todo lo que puedo decir”. “Creo que hay que aprender todos los días y no romper con los cánones, en la música no se puede pretender sino conmover, es el premio del artista, del músico, conmover, llegar al alma y al corazón, eso se consigue con una base, una afición y unos estudios, preocupándose, entonces vienen ideas y cosas frescas”.

Diego, por su parte, recuerda a Paco de Lucía: “El Maestro decía que ‘la guitarra no tiene límites, te los pones tú’, y esa es la lucha constante que tenemos los artistas, creo que en el cante y la guitarra es lo mismo. Como dice Israel, hacerlo con honestidad y siendo consecuente del legado que nos han dejado porque tenemos un tesoro que debemos cuidar. La vida evoluciona, el cante evoluciona y esa también es la razón de ser del músico, reinventarse, es una lucha que a veces nos frustra pero es lo que hay”.

Curiosamente, el padre de Diego no quiso que su hijo se dedicara a la guitarra, algo que ha explicado: “La profesión es muy sufrida, hay muchos guitarristas muy buenos pero él vio que era mi razón de ser. Él no quería porque pasó mucha fatiga, pero como mi padre era muy querido se me abrieron muchas puertas, pero él sabía lo cansado que era. Él para mí imaginaba… yo soy auxiliar administrativo, con título, e iba para protésico dental, pero le dije que yo iba para la guitarra, eso no se puede ocultar. Finalmente se resignó, pero era muy reacio por esa fatiga que no me deseaba. Soy privilegiado en ese sentido”.

Israel ha dicho en varias ocasiones que intenta “ganar por la naturalidad y dejar de lado el teatro”, lo que explica: “Pienso que la música, el flamenco, tiene que ser con mucha verdad porque son vivencias contadas. En mi casa siempre había juerga y fiesta, era nuestra forma de estar alegres todo el día”.

¿De quién beben a la hora de componer, cuáles son los grandes maestros en los que se fijan para hacer música? Diego no lo duda: “Mi padre, por supuesto, es mi ‘cinco sentidos’, mi maestro, pero también a Paco de Lucía, que decía que ‘la guitarra es inquietud pura’, el que menos te espera te hace una cosa que te deja sorprendido, no hace falta que sea un profesional, pero en general el flamenco es eso, el momento, alguien que, en un momento, te sorprende”.

Por su parte, Israel asegura que, “en el corazón, primeramente, tengo la devoción por el cante, viene conmigo desde pequeño. Nací varón y nací cantaor, pero con el tiempo he escuchado mucho porque me gusta, por necesidad, mi alma y mi corazón. Maestros todos, pero principalmente Camarón de la Isla, Caracol, Manuel Torres… los clásicos”.

‘Amor’ es un disco a dúo que “debería ser escuchado”, explica Diego, “porque mi Isra es un cantaor muy honesto y auténtico, tiene los cimientos muy bien puestos para la edad que tiene, es una de sus grandes virtudes, sabe lo que hace. Este disco es eso, amor e inquietud, frescura y con un peso de afición y de ser consecuente con los maestros”.

“Mi sueño es ser dúo con Diego”, reconoce Israel, “me encuentro en la gloria bendita con él, me inspira mucho y me da seguridad, le respeto muchísimo desde siempre porque es más mayor que yo”.