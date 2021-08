El inmunólogo Alfredo Corell vaticina lo que ocurrirá con las personas vacunadas con Janssen: "No lo descarto"

El catedrático Alfredo Corell Almuzara, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' para analizar cómo va el proceso de vacunación en España o el desconcierto que genera en buena parte de la ciudadanía el incremento de contagios que se está produciendo en personas con la pauta completa de vacunación.

Corell se ha mostrado tajante en COPE a la hora de señalar que la inmunidad de rebaño no se alcanzará con el 70% de la población inmunizada, ya que la covid-19 evoluciona: “Las vacunas disminuyen la gravedad de la enfermedad, pero no controla los contagios. Una vacunado se puede contagiar y puede contagiar”.

Para el catedrático, la inmunidad está siendo buena y robusta, pese a los contagios que se dan en personas con doble pauta: “Suelen ser personas muy mayores, personas que tengan defensas bajas porque esté en un proceso tumoral, en un proceso de trasplante... Y además hay variantes que contagian más. La variante original podía contagiar a dos o tres personas, pero la Delta a doce o trece”.

Inyectar una tercera dosis

Para Alfredo Corell Almuzara, no existen a día de hoy datos científicos que avalen la necesidad de inyectar una tercera dosis: “No hay una pérdida generalizada de inmunidad que nos haga pensar que todas las personas se tengan que poner una tercera dosis pasados nueve meses o un año. De momento no lo hay. Igual en un mes sí, pero ahora no”.

El integrante de la Sociedad Española de Inmunología sí que sostiene que tal vez en los colectivos más débiles como los mayores, sea necesaria esta tercera pauta: “Habría que hacer una monitorización por grupos edad o patologías, y quizás necesita una tercera dosis ya o dentro de un año, pero para la población en general no hay datos para pensar en ello”

¿Es necesario que una persona vacunada con doble pauta guarde cuarentena por contacto estrecho?

Para el inmunólogo, existe cierto descontrol en este ámbito. A su juicio, debe haber un cambio en los protocolos: “El contacto estrecho se definía como estar con alguien en un espacio cerrado, más de quince minutos, sin mascarilla y a menos de dos metros. Los epidemiólogos y expertos en salud pública deberían reformular este concepto, porque con la variante Delta el periodo de contagio es menor a quince minutos y se han dado casos de contagio en espacios abiertos”, advierte.

Alfredo Corell ha manifestado en 'Fin de Semana' que una persona vacunada y que ha mantenido contagio estrecho con un positivo, el protocolo es el de realizarse una PCR, ya que el test de antígeno es menos efectivo, “y si es negativa esa persona puede ir a trabajar sin confinarse. Es cuestión de sentido común”.

El certificado covid, un acierto

Preguntado por Rosa Rosado sobre exigir a la población un certificado covid para acceder a espacios cerrados, al catedrático le parece una medida acertada: “Suena mal pedir un certificado covid, porque si la vacunación es voluntaria yo no puedo obligar a nadie. Pero se puede buscar un sistema que no ponga en riesgo la salud de nadie. Por ejemplo, si quieres entrar en un museo, o estás vacunado o te haces en la puerta un test de antígenos que esté incluido en el precio de la entrada. Si es negativo entra, sino no. En países como Alemania ya se hace. En EEUU se está planteando a los sanitarios. No hay que obligar a nadie a vacunarse, pero sí a hacerse una PCR semanal. Hay que proteger la salud de los demás”.

¿Es la vacuna Janssen menos efectiva que otras?

De las vacunas existentes en el mercado, Janssen es la única que solo requiere de una dosis. No obstante, Alfredo Corell no descarta que las personas que fueron inmunizadas con ella reciban una segunda dosis: “Una dosis es la manera más rápida de inmunizar. No descarto que en uno o dos meses estas personas se pongan una segunda dosis de Janssen o de otra para mejorar su inmunidad”, subraya.