Un influencer utiliza la inteligencia artificial para viajar en el tiempo e inmortalizar 'selfies' históricos

La primera vez que se utilizó el término 'selfie' fue en un foro australiano, llegando a ser la palabra del año, según el diccionario Oxford en 2013. En España, la eligió Fundeu como la más importante del 2014 y, además, tiene su Día Internacional del Selfie que se celebra el 21 de junio, el mismo día que llega el verano.

El concepto del selfie ha cambiado por completo el mundo de la fotografía

Miguel Ángel San Pablo, profesor de Fotografía de la Universidad CEU San Pablo, explica cómo ha evolucionado la manera de inmortalizar estos instantes: “Los selfies han existido siempre con la denominación de autorretrato, lo que ocurre ahora es que una gran parte de las fotografías que se suben a redes sociales se hacen como selfie y desde las cámaras frontales que han ido ganando resolución”.

Cada día, se toman de media 92 millones de selfies en todo el mundo. Los selfies y las redes sociales son dos conceptos que van de la mano. La publicación de Twitter más compartida de la historia es un selfie, el de Ellen Degeneres, durante la gala de los Oscar en 2014, donde se inmortaliza junto a las grandes estrellas de Hollywood como Bradley Cooper, Julia Roberts o Brad Pitt, entre otros.





Las redes sociales y la inteligencia artificial

Gracias a la inteligencia artificial, la historia también puede recogerse en selfies. Un influencer, llamado Stelfie (@stelfiett), ha utilizado la IA para simular selfies con personajes históricos o para simular que está en épocas anteriores de la historia. Podrás descubrir en sus redes sociales cómo es el proceso de creación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los selfies también poseen un componente psicológico. Según un estudio, publicado en la Social Psychological and Personality Science, hacer un selfie busca documental una experiencia físico y captar el significado más profundo del acontecimiento y puede tener un significado u otro dependiendo del uso: “La importancia la tenemos que dirigir hacia la intención y la motivación con la que se hacen estos selfes. La persona utiliza mucho tiempo de su vida en hacerlo e invado otras áreas, por lo que es un dato de que algo está pasando. No hay que estigmatizar el selfie, pero sí estar pendiente del uso que se hace de él”, advierte el psicólogo Pedro Martínez, mientras resalta que “los adolescentes lo utilizan como una especie de exploración de su propia imagen, contrastando, a través del selfie, lo que los demás ven de ellos. Si el selfie es aceptado, la persona va a ser reforzada, pero si no es así puede generar problemas serios en la autoestima y la autoimagen”.