Huma Jamshed: “Cuando las chicas llegan a la universidad, los matrimonios forzados son más difíciles”

Las bodas forzosas en España son alarmantes, pero también son una realidad. De hecho, en nuestro país llevan años constatando que suceden. Entre el año pasado y lo que llevamos de este 2019, se han detectado 19 casos de bodas forzosas en Cataluña.

En 2018 los Mossos d'Esquadra registraron cuatro denuncias de menores forzadas a casarse en contra de su voluntad. Tenían 16 y 17 años. Otras ocho denunciantes eran mayores de edad. En los primeros seis meses de este año, llevan un total de siete denuncias.

La cifra concreta en el mundo del matrimonio donde uno de los contrayentes es menor de edad es inquietante: 39.000 niñas y adolescentes son casadas a diario en el mundo según la ONU.

Huma Jamshed es la presidenta de la Asociación Cultural Educativa y Social Operativa de mujeres Paquistaníes (ACESOP). En su página web se definen como “una asociación que tiene como finalidad la integración de las mujeres pakistaníes en el tejido social y económico catalán, ofreciendo nuestro bagaje cultural y favoreciendo el acercamiento entre colectivos”. Lleva 19 años viviendo en Barcelona y gracias a su labor ha podido evitar muchos matrimonios no consentidos de la comunidad paquistaní. Además, Jamshed participó en la redacción de la ley que tipifica el matrimonio forzoso como delito, incluida en el Código Penal español desde 2015.

Su labor le ha traído enemigos entre sus compatriotas: “Muchos hombres no dejan venir a sus mujeres a la asociación porque tienen miedo de que las convenza. Y algunos imanes hablan mal de mí”, ha explicado. La activista considera que la respuesta al problema está en la educación: “Cuando las chicas llegan a la universidad, los matrimonios forzados son más difíciles”.

Denunciar estos casos suele resultar muy difícil por lo que Jamshed alega que se está centrando más en trabajar “para prevenirlas porque es muy difícil, complicado y peligroso”. “Sabemos que existen matrimonios forzados pero ellas no denuncian”, comentan desde la secretaría de inmigración. El motivo principal es que están “silenciadas”, según Jamshed: “Las casan y se van a vivir con la familia del marido. Están solas y no tienen independencia. Muchas llegan de Pakistán y no conocen ni el idioma”, lamenta.

El Periódico aporta las declaraciones de Imma Sau, pediatra de Santa Coloma de Farners, que ha visto casos en su consulta: “Me he encontrado con niñas de 12 o 13 años ilusionadas porque celebrarán una fiesta. Cuando les cuento que el matrimonio conlleva relaciones sexuales con un hombre que no conocen y una carga familiar y doméstica se asustan”, relata. Añade Jamsehd que “la palabra boda está relacionada con canciones, bailes, trajes bonitos, fiesta, (...) pero nadie piensa en los problemas entre las parejas, la compatibilidad, tampoco hay educación sexual. Nadie piensa en que la chica puede no estar preparada para casarse o en si verdaderamente necesita una pareja”.

En cuanto a la poligamia, Jamshed menciona que “hay muchos casos”, pero que se “firman de palabra”, no hay nada escrito. Además, “como la religión lo permite, no puedes cuestionarlo. Es muy grave. Nadie se atreve a darle voz”.La mayoría de las mujeres a las que atiende Jamshed son de Paquistán, Bangladesh y Marruecos. Todas ellas se arriesgan a ser, según la presidenta de ACESOP, “amenazadas, machacadas e insultadas” por el hecho de acudir a ella. Ella ha sufrido en primera persona amenazas: “Han amenazado a mi marido, han entrado en mi oficina y han roto todo. No se llevaron nada, solo querían presionarme. Pero no han podido asustarme”.

Orgullosa, Jamshed declara que ha evitado muchos casos y que “como mínimo han empezado a hablar”. Cada diez días organiza “debates con objetivos muy claros” y espera que “en unos años cambie”. Es consciente de que “no va a cambiar totalmente” pero, como mínimo, se van a reducir el número de casos.

Uno de sus objetivos es “extender su labor a todo el país. A través de Facebook, actos y eventos” y con la ayuda de la “Embajada de Paquistán en España y el consulado de Paquistán en Barcelona actos para transmitir el mensaje, dar conciencia y educar a los padres y a la comunidad”.

Según El Periódico, el protocolo para la prevención de los matrimonios forzados en Cataluña se retrasa. La ex consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Dolors Bassa anunciaba que su departamento estaba redactando el documento en octubre de 2017, pero no se ha presentado. La Generalitat asegura que se validará antes de que acabe el año.