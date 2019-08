La historia detrás de la leyenda de la 'Serrana de la Vera' y su relación con... el Monasterio de Yuste

En ‘Fin de Semana COPE’ volvemos a recorrer la geografía española en busca de rutas de leyenda que nos permitan conocer nuestro país a partir de los momentos de su historia más interesantes. En este camino, ponemos el foco en la tradición oral y el patrimonio material e inmaterial, con una gran cantidad de historias y leyendas. Para descubrirlo, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera, con quien nos hemos ido, en esta ocasión, hasta Extremadura. Concretamente, hasta la sierra de Piornal, allí está el pueblo homónimo, el pueblo más alto de Extremadura. “Imagina las vistas que tendrán desde allí, pero, además, tiene una tradición muy importante, la de un pesonaje legendario en la región: la 'Serrana de la Vera'".

Cuenta la leyenda que fue una bella joven quien, repudiada en amores decide escapar al monte, a la Sierra de Tormantos, en Extremadura, donde se refugia en una cueva, viste con pieles de animales y emborracha, abusa y mata (por este orden) a los hombres que se internan en sus dominios, todo en venganza por su amor frustrado y por ese odio tejido con continuos desengaños al sexo masculino.

Por otra parte, también tiene su relación con uno de los sitios más legandarios de la región: el Monasterio de Yuste. “Cuenta la historia que a la ermita Salvador, cerca de Cuacos, llegaron dos ascetas huyendo del bullicio de la ciudad.

Con el tiempo llegaron a instituirse como 'Hermanos de la Pobre Vida' y para sobrevivir, pedían pan por los pueblos y aun así pasaban hambre, aunque una mano invisible les ayudaba, de vez en cuando, a no morir de inanición. A veces encontraban, colgadas de las ramas de los árboles, perchas de perdices y conejos y no sabían quién los dejaba allí. Hasta que un mal día, un hermano, por casualidad, descubre que la misteriosa benefactora es una rubia y musculosa mujer de larga trenza y corta falda que porta una honda de descomunales dimensiones. Intenta investigar más, se disfraza de pastor, la observa, ella lo ve, lo confunde con un cabrero, lo llama a voces e intenta atraerle. El hermano huye aterrorizado, pero una gran piedra arrojada por la honda de la Serrana le golpea la cabeza, y solo vive lo suficiente para llegar al convento y narrar su aventura. En el entierro del malogrado hermano, un pastor aseguraba con miedo: “Esa mujer no es una mujer cualquiera, que es la terrible 'Serrana de la Vera'…”. Atemorizados, los hermanos buscan un terreno más seguro, y un vecino de Cuacos llamado Sancho Martin les regala, en 1402, unas tierras para que levanten iglesia y convento. Es el inicio del Monasterio de Yuste".