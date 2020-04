A día sábado 11 de abril son ya más de 16.000 personas las fallecidas por el Covid-19. Todavía estamos esperando a que termine este mal que todavía se va a cobrar la vida de más gente y que parece no tener final.

Ángel Terrón es psicólogo y coordina una plataforma de víctima del coronavirus para apoyar a las familias. La situación le ha obligado a adaptarse, él se dedicaba a gente que tenía problemas con el TDAH. “Por desgracia no ha sido para nada por una cuestión profesional, sino por un tema personal, porque antes de decretar el estado de alarma yo ya tenía a mis suegros afectados, con pronósticos malos y uno de ellos falleció”. Ha sido un golpe duro para la familia, lo que le ha empujado a crear esta plataforma, “nosotros vivimos una desolación tremenda. Son importantes los velatorios, el hecho de despedirse, y pensamos que, si nosotros lo estamos viviendo así, como lo estarán llevando otras personas. Nos hemos encontrado testimonios durísimos, pero nos está ayudando a todos a crecer personalmente y está cambiando mucho a las personas”.

Se enfrentan a situaciones muy duras, “y no estamos preparados para ello. Cuando llegamos a la adultez no estamos preparados para la muerte, pero porque no hay preparación posible. Muchos casos están acabando de la peor manera posible y no lo tenemos ni asimilado” comenta el psicólogo.

José Luis Carrasco es catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense. También se está enfrentando a casos de este tipo, “ha habido muchas personas que no se han podido despedir y en cuanto hemos puesto en marcha el programa para intentar que la gente pudiese despedirse en sus últimos momentos” comenta el psiquiatra.

“Ha habido un desbordamiento, que los familiares pudiesen despedirse de sus seres queridos no ha podido ser en todos los casos. Ha habido gente con la que hemos contactado cuando ya habían fallecido, nos hemos encontrado con un desbordamiento” comenta José Luis Carrazo.

Finaliza el psiquiatra diciendo que “si hubiésemos reaccionado antes, nos hubiésemos ahorrado 20.000 muertos, que es una auténtica escabechina”.

