Gibraltar, sin mascarilla: “Si no fuera trabajador fronterizo tendría que esperar a vacunarme en verano”

Gibraltar es, a día de hoy, el único punto de la Península Ibérica en el que no existen restricciones sanitarias por el coronavirus: la población no tiene límites en el número de personas que pueden reunirse, no tienen que llevar mascarilla en la calle y no hay toque de queda. Es la situación que vive la colonia británica tras haber alcanzado el nivel de vacunación total de la población y deja una estampa que puede servir de pista a lo que verá España en un futuro reciente.

“No os lo podéis ni imaginar, causa bastante sorpresa”, asegura María Jesús Corrales, periodista de COPE en Campo de Gibraltar, a Cristina López Schlichting. “En el Campo de Gibraltar hay toque de queda hasta las 12 de la noche, y que esté todo abierto, con todo el mundo sin mascarilla, llama la atención después de todo el año que hemos tenido”, aclara en Fin de Semana.

GRAF3465. GRIBRALTAR, 28/03/2021.- Una mujer camina sin mascarilla por las calles de Gibraltar este domingo. El territorio británico de Gibraltar revocó el este jueves el toque de queda y desde este domingo 28 ha eliminado la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios abiertos, al haber vacunado al 70% de su población, anunciaron las autoridades. EFE/Román RíosRomán Ríos

La clave de Gibraltar: las vacunas

Las personas que entran a comprar o trabajar desde La Línea entran con mascarilla, aunque no hace falta llevarla, pero si no estás vacunado lo lógico es que la lleves. Y es que, la clave, está en el plan de vacunación total: “En el Peñón hay más de 60.000 dosis inoculadas, teniendo en cuenta que la población es poco más de 30.000 personas”, comenta la redactora de COPE en Fin de Semana.

Gibraltar tiene 14.000 trabajadores fronterizos, 9.000 de ellos españoles, por lo que mucha parte de estos están inmunizados y eso provoca una reacción positiva. En COPE hemos hablado con alguno de ellos, como Alfredo Valencia: “Me puse la vacuna en Gibraltar el 14 de abril y en la compañía en la que trabajo todos la tienen puesta. Es una sensación de alivio y tranquilidad”, responde.

GRAF3470. GRIBRALTAR, 28/03/2021.- Dos personas conversan sin mascarilla por las calles de Gibraltar este domingo. El territorio británico de Gibraltar revocó el este jueves el toque de queda y desde este domingo 28 ha eliminado la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios abiertos, al haber vacunado al 70% de su población, anunciaron las autoridades. EFE/Román RíosRomán Ríos

“En España tendría que haber esperado a verano”

José Luis Martínez es otro de los trabajadores fronterizos que ha podido vacunarse en Gibraltar antes de cuando le habría tocado en nuestro país: “En España tendría que esperar hasta verano, pero por ser trabajador fronterizo lo he podido conseguir antes”, aclara.

“En Gibraltar están vacunando de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche, no han parado desde que han llegado las vacunas”, explica Corrales. “Hemos hablado con responsables de restaurantes que lo viven con la esperanza de que esto se pueda recuperar”. Ya no hay límites de personas en reuniones, se va a celebrar un partido local este domingo con un 50% de público. Eso sí, el gobierno de Girbaltar ha pedido que la gente sea comedida.