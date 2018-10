García Albiol: "Desde que gobierna Sánchez, la Generalitat campa a sus anchas"

Xavier García Albiol que en las próximas semanas dejará la presidencia del PP de Cataluña para dedicarse a conseguir, de nuevo, la alcaldía de Badalona en las próximas municipales, se refiere así a la polémica creada por la entrevista a Oriol Junqueras emitida por TVE en 'Informe Semanal', "esto forma parte de una estrategia entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat y concretamente con ERC, existe una voluntad clara de convertir a ERC y a su líder en un interlocutor válido, un interlocutor que se está alejando del radicalismo del PdeCat o del radicalismo de Puigdemont y dentro de esta estrategia de blanqueo, de lavar la imagen de Junqueras entra esta entrevista. Desde que está gobernando Pedro Sánchez, en Cataluña el Estado ha dejado de existir, el Estado no existe en Cataluña. La Generalitat campa a sus anchas, hace lo que quiere y le viene en gana, lo estamos viendo con los centros penitenciarios y dentro de esta estrategia de hacer lo que les parezca bien a los independentistas está el intentar visualizar, el intentar conseguir la complicidad de un interlocutor del independentismo y de ahí la entrevista de ayer en TVE".

García Albiol lamenta la respuesta que ha recibido del Ministerio de Justicia ante el que denunció con documentación lo que está pasando en las cárceles catalanas con los presos independentistas, " y la respuesta es que no es cosa de ellos y que no se meten en este asunto". Cárceles en las que hasta se celebran fiestas para celebrar los cumpleaños, "es una situación que denuncie hace un par de semanas en una comisión parlamentaria y nadie me hizo caso y se están dando circunstancias increíbles. Estos presos pueden llega a recibir entre 20 21 visitas al mes, cuelan bajo el concepto de autoridad a personajes como Otegi que el 11 de septiembre entró en la cárcel bajo el concepto de autoridad, esto es un escándalo democrático porque el resto de presos solo pueden recibir entre 2 y 3 visitas mensuales".

Sobre su futuro político que estará centrado en conseguir ganar de nuevo la alcaldía de Badalona, García Albiol, no lo considera un retroceso en su carrera profesional, "no creo que sea un retroceso, fui alcalde, obtuve apoyos espectaculares y el partido me pidió que afrontara el reto al frente del partido en Cataluña y en ese momento lo hice porque era lo correcto. En este momento lo adecuado es dar un paso al lado y que entre otro equipo", equipo del que no ha desvelado nada porque asegura que hay varios nombres y que serán los afiliados quienes decidan su sucesor.