Gaona: “No hay peligro en beber y usar agua potable, el coronavirus no se contagia así”

Llegan preguntas a Fin de Semana con Cristina sobre el coronavirus y su supuesta presencia en el agua potable, en el aire acondicionado e, incluso, en el semen. ¿Quién mejor para responderlas que nuestro experto José Miguel Gaona?

Gaona le ha asegurado a Cristina que “en el agua que consumimos lo más que se ha encontrado en algunos sitios son rastros genéticos de coronavirus, es algo despreciable, podemos darlo por negativo". También se ha encontrado en aguas fecales y en más cantidad “porque se elimina por las heces”, explica él, pero aclara que “el que se encuentren fragmentos no quiere decir que esté íntegro y más con capacidad infecciosa".

"Diversos estudios han apuntado que, si vas a la playa por ejemplo, que tengan depuradoras y el desagüe no esté al lado de ésta", explica Gaona. Conclusión: “No hay peligro en el agua potable, se puede consumir sin problemas, aunque otra cosa es que haya aguas cuyo sabor no guste porque te sea desagradable, pero peligro por usarla o beberla ninguno".

Sobre si se puede contagiar por respirar aire de aire acondicionado, el psicólogo diferencia: “Hay tipos de máquinas. Con el de casa o del coche no hay problema. En restaurantes crean turbulencias en forma de O y remueven el aire, por lo que diseminan, pero aun así teniendo una distancia de seguridad no debería haber problemas".

Por último, la alarma se encendió hace poco por encontrar restos de coronavirus en semen, por lo que Gaona ha aclarado que “la virilidad, en sí no está para nada afectada. Su cantidad no es suficiente. La sola cercanía a la hora de tener relaciones ya es un vector importante y tampoco es peligroso de por sí. Eso sí, si alguien va a tener relaciones con otra persona que no conoce, siempre precauciones antes, por supuesto".

"Si alguien está preocupado por esto y tiene pareja con la que mantiene relaciones habitualmente, puede preocuparse por otras vías de contagio, ésta es bastante segura", ha zanjado.