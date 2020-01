Hoy en la tertulia de chicas con Cristina, Elsa González y Carmen Candela, hablamos sobre los motivos por los que te puede interesar estudiar FP: en 2020 quedarán casi dos millones de empleos vacantes por falta de profesionales cualificados. Además, el 50 % de los empleos requerirán de una titulación de grado medio (FP y Bachillerato) y el 35 % de una titulación superior. Sobre ello habla Gonzalo Antúnez, director de FP + Professional Education del Colegio Tajamar.

La evolución de la teconología obliga a la sociedad a adaptarse en todos los ámbitos. En el profesional, en este caso, las empresas viven un lavado de cara evidente. El Big Data, las redes sociales, la publicidad y el entorno de trabajo cambia, lo que obliga a cambiar al profesional de ese cambio. Esto, por supuesto, repercute en la manera de enseñar y de comenzar con una carrera profesional

Lo ha contado en los micrófonos de Fin de Semana Gonzalo Antunez, director de FP del Colegio Tajamar: "Creo que aquí, por suerte, en España, hemos dado un viraje importante, por esa concienciación. Se ha detectado el problema de que del sistema educativo tradicional ha salido gente con buena cualificación, pero poca gente con formación de grado medio o grado superior. Tanto los centros como las empresas y las administraciones públicas se están implicando en concienciar sobre la bondad de la Formación Profesional, que durante muchos años se ha visto como una opción B".

Aunque ahora mismo, tanto formadores como profesionales se han dado cuenta de que no es tanto la formación específica, sino la práctica:"Nos hemos ido adaptando a la evolución de los mercados, aumentando la oferta de ciclos formativos por responder a lo qe demandan los distintos sectores, en el mundo de la comunicación o del mundo gráfico, para adaptar nuestros contenidos a lo que demanda el mercado. Hoy en día no es lo mismo que hace 50 años. Tenemos que ir incorparando las nuevas formas a nuestra enseñanza. Trabajamos el concepto de la carrera profesional. Si puedes, te gusta y te apasiona, luego puedes seguir adelante, la Formación Profesional no es un ciclo que acaba" comenta el director de FP.

Gonzalo Antúnez ha querido resaltar tres o cuatro carreras que tienen más éxito: "Todo el mundo del diseño, el BiG Data, el desarrollo de aplicaciones. Esa transformación digital está cambiando todos los sectores, cambiando la relación con los clientes y la forma en la que se trabaja"

