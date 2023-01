La frustración de los jóvenes que se quedan en paro en la Unión Europea: "Te agarras a un clavo ardiendo"

Los datos son claros: de cada 10 jóvenes que se encuentran en paro en Europa, son 4 los que son españoles. El 30% de ellos, por cierto, son menores de 25 años, según explican desde Eurostat, lo que deja a los jóvenes, todavía más si cabe, en una situación de desesperación. Porque sí, muchos de ellos intentan, por todos los medios, encontrar una salida, sin ningún tipo de éxito.

En COPE queremos conocer la realidad que viven muchos de ellos, de cómo de trabajar, pasan a no hacerlo, y tienen que reinventarse a continuación. Laura Zuasti estudió Comunicación Audiovisual, no tiene trabajo, y se encuentra estudiando un máster mientras, de vez en cuando, emigra a Islandia para trabajar en un hotel mientras pastorea ovejas.

"Las condiciones son mejores que en la hostelería en España, ahí no tengo que gastar en alojamiento ni comida y el sueldo es tres veces más" nos contaba. Igual le pasa a Jaime de la Calle, que es analista deportivo y, al no encontrar nada en España, tuvo que marcharse a París, donde está trabajando en una empresa con un salario bastante mejor.

"Comencé en la investigación relacionado con el rendimiento deportivo, pero es un mercaodo muy competitivo y muy precario...Me dediqué a algo más práctico y tras varias salidas al extranjero, en Francia me han acogido muy bien, y seguimos formándonos, lo que está muy bien valorado en otros países" nos contaba, explicándonos que su salario es tres veces mayor.

Y no, no son los únicos que han tenido que abandonar España para labrarse un futuro mejor.

Un cambio en la forma de buscar trabajo

Se llama Victoria Pérez Tomé, aunque le llaman Vicky. Se dedicaba al comercio, llegó a ser directora de tineda de una empresa y se quedó en el paro. Poco a poco, tuvo que reinventarse hasta trabajar, de nuevo, en el sector de las páginas web.

"Era un sector muy complicado, la parte económica como la emocional era para no compatibilizar con la vida normal...Aproveché el paro para formarme en el sector tecnológico" contaba a COPE. Ella nos decía que, realmente, le costó mucho volver a buscar trabajo e insertarse de nuevo en el mercado laboral.

"La búsqueda de trabajo ha cambiado una barbaridad, cuando empecé a trabajar era tan sencillo como imprimir currículum y repartirlos, y tienes la posibilidad del factor "piel", que te llamaban para entrevistas, y cuando me he quedado en paro, veo que es todo por aplicaciones y es una pérdida de talento porque hay gente maravillosa que no lo plasma en su currículum".

Tuvo que darse cuenta, de la peor manera posible, que en su empresa no iba a poder llegar a nada más, y decidió no conformarse con el poco sueldo que cobraba. "Tienes la fe que según pase el tiempo asciendes y te sube el sueldo, pero es tacita a tacita" explicaba. Tras quedarse en paro, admite que empezó a aceptar cualquier trabajo porque necesitaba sobrevivir.

"Cuando estás buscando trabajo, dejas de ser sibarita. Necesitas cualquier cosa porque se necesita dinero y te agarras a un clavo ardiendo", algo que le ha pasado también a Laura y a Jaime.

Los tres son el ejemplo y el rostro de la situación complicada que se vive en España, en donde más de 500.000 jóvenes tienen que reinventarse y buscar empleo en otro sector porque, el suyo, no les ha permitido progresar.