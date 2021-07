Vamos a hacer un viaje exótico: dos aviones (uno tras otro) para poder llegar al aeropuerto de Kilimanjaro, en Tanzania. Es el corazón de África. Un continente muy cercano a nosotros (aunque el país está muy lejos) en el que vamos a pasar unos días cerca de su gente, de su cultura, su legado, sus maravillosos e inmensos parques naturales… pero por desgracia todo eso está en peligro, y la culpa es, según Nativel Preciado, nuestra, de esta forma de vida, de este sistema de consumo.

La escritora ha publicado un libro titulado ‘El santuario de los elefantes’ (Ed. Planeta), que además ha recibido recientemente el Premio Azorín de Novela 2021, algo que comenta en Fin de Semana con Cristina: “Es una suerte inmensa, es como que metan tu nombre en un bombo y que salga la bolita, algo muy bonito. Te da mucha seguridad y apoyo, estoy muy feliz, estoy especialmente contenta con él”.

Nativel ha escrito en el confinamiento una novela ambientada lejos, y desvela cómo lo ha hecho: “Imaginación y Google, sobre todo lo primero. Me ha servido de escape y además con Google puedes acercar el zoom hasta lo más cerca posible, así que todo lo que he visto lo he puesto en el libro. Conozco El Magreb pero los lugares que recorro con mis personajes no, así que tengo una cuenta pendiente con Tanzania”.

“Quien dijo que si desapareciera África nos quitamos un problema, pues no sé si un problema, pero desde luego nos quedamos sin materias primas y sin toda la riqueza que necesitamos para nuestros avances y tecnologías, ordenadores, coches… hay muchas materias primas que necesitamos de allí, así que sin ellos no íbamos a vivir bien”, explica la escritora.

Preciado hace crónica de la compra-venta de territorios y la expulsión de sus habitantes por parte de grandes millonarios: “Compran terrenos para cultivar materias que les den dinero y expulsan a los masáis, así que se quedan sin modo de vida porque son pastores, así que la mayoría debe emigrar a las grandes ciudades que están muy pobladas y hay violencia, escasez de vivienda, paro, delincuencia… todo lo malo cuando la gente se agrupa en sitios donde no cabe, ese es uno de los problemas esenciales de África, pero siempre por culpa de alguien de fuera”. “Es una mina de oro o de tanzanita”, detalla, “que existe, una piedra preciosa que se descubrió hace relativamente poco, la amadrinó Tiffany y hay tanzanitas maravillosas con joyas carísimas porque son muy escasas. El nombre es por Tanzania, desde luego”.

“Yo digo cosas muy elementales pero son verdades imbatibles, y una de ellas es que con esa riqueza que tiene ese continente, si repartiéramos un poco ellos se quedarían en su tierra, que es lo que quieren, y nosotros nos llevamos la tercera parte de lo que nos solemos llevar, resolveríamos el problema de las migraciones, que son terroríficas”, explica la escritora.

Allí se encuentran los llamados ‘Cinco grandes’: elefante, león, rinoceronte, búfalo y leopardo. ¿Por qué se ha quedado con el elefante para el título? “Porque lo dice Kapu?ci?ski, es el alma de África, el más poderoso, fuerte y sensible. He leído tanto de elefantes que es un animal muy misterioso con hábitos extraños que no se acaban de entender, así que se inventan mucho, como el que cuiden los huesos de sus muertos, se apartan de la manada cuando están enfermos, etc., queremos saber qué les pasa”.

Sobre los personajes, Nativel destaca que “los periodistas tenemos la suerte de meternos en mundos que no nos pertenecen y poder mirar desde una fila cero lo que sucede en algunos ambientes, y a mí me llamó la atención esos multimillonarios que están ocultos, no salen en revistas, pero están forrados y muchas fortunas son ilícitas. Es un grupo que vive de una manera muy endogámica, se aíslan y ocultan muchas cosas, entonces les persiguen porque su dinero están Suiza y el gestor de fondos les dice que tienen que sacar esa fortuna de ahí porque se va a saber y les propone un negocio fabuloso: Tanzania, comprar tierras, hacer un resort, etc. porque tengo amigos que aseguran que debajo hay una beta de tanzanita. El negocio les parece redondo y lo hacen. Como en todo viaje surgen roces y muchas cosas y yo me tomo la justicia por mi mano, la poética, y castigo a los más malos y premio a los buenos, es un gusto”.

Imposible ignorar la foto del Rey Emérito cazando elefantes, y Nativel no lo ignora: “Solo le dedico un párrafo, pero está claro que ese momento es cuando se fastidió el monarca, fue el punto álgido donde empezó a irle todo mal, como el karma”. “En el libro hay un debate sobre eso. Yo lamento que haya tenido un destino tan tráfico el Rey, es terrible que tenga que estar desterrado quien tanto ha hecho por todos. Las cosas malas se han descubierto en un momento determinado en el que casi no se perdonan”, finaliza Preciado.