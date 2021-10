Fin de Semana de viajes: “Madeira me enamoró, fue poner el pie allí y recibir mil sensaciones”

Juan Duyos, famoso y prestigioso diseñador, ha pasado por ‘La Hora Lomana’ de Fin de Semana con Cristina para contar cómo ha marcado Madeira su nuevo trabajo, titulado ‘Un jardín flotante’: “Para mí es una fuente de inspiración total, después de la pandemia estábamos en la que hemos estado encerrados, poder ir allí es una maravilla porque es una isla maravillosa, y fue magia. Fue poner un pie y disfrutar de olores, sabores, texturas… una maravilla. Por eso no quería que fuera una colección que imitase asuntos florales sino más emotiva. Quería que la gente sintiera las emociones que sentimos nosotros con el viaje”.

Duyos asegura con cariño que Madeira “es un lugar muy mágico porque por ahí han pasado ingleses, franceses, portugueses y han dejado allí su legado. Está lleno de flores y frutas increíbles, cosas que yo nunca había visto”. Sobre las playas, el diseñador sorprende relatando que se sintió, a su vez, sorprendido porque “es muy montañosa y sin playas, tiene alguna pero la idea de Madeira es bañarte desde acantilados. Tiene una magina muy peculiar. Si quieres playa a lo bestia tienes Porto Santo con una playa maravillosa y enorme, pero la isla en sí misma es naturaleza bestial y agua genial para bañarse, limpísima”.

Sobre el interior de la isla, Juan Duyos relata que “la capital es muy vibrante. Tiene mucha historia y hoteles con mucha clase y sabor, y otros muy modernos y preciosos. Aún no está mega explotada y eso me gusta, además comes de maravilla”. También le encantó el jardín botánico, que pudo visitarlo: “Es muy variado, hay desde jardines orientales mezclados con paisajes de allí. Me impactó, la verdad”.

Por supuesto no ha dejado de recomendar el vino, muy famoso: “Lo cuidan mucho y es caro, pero cuando ves cómo lo cultivan y guardan, entiendes que bebes un vino de mega calidad y sibarita”.

Madeira ha sido declarado ‘Mejor sitio insular’, algo que pilla de sorpresa al diseñador: “No lo sabía y no sé si es el mejor del mundo, pero desde luego uno de los que más me han impactado sí. Es muy especial porque es una isla que tenemos muy cerca. Portugal, en general, es precioso”, termina.