Fátima Báñez, en COPE: “Las medidas sociales deberían haber sido más rápidas y de más profundidad”

La exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha criticado en Fin de Semana de COPE que las medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno durante la crisis del coronavirus deberían haber sido “más rápidas y de más profundidad”. Eso sí, la ministra durante la última legislatura del Partido Popular ha subrayado la importancia de las tres iniciativas puestas en marcha por el actual Ejecutivo: los ERTE, las líneas de liquidez con las entidades financieras y el aplazamiento de determinados impuestos.

Precisamente fue Báñez quien actualizó los conocido como ERTE, mecanismo ejecutado por el Gobierno para paliar los efectos laborales y económicos durante la crisis. Sin embargo, la exministra demanda un plan de recuperación urgente entre interlocutores sociales y los partidos políticos: “espero que pongan un plan urgente de recuperación de la economía española, que es lo que necesita el país, y eso no alumbre una recuperación más rápida de lo que algunos prevén”.

MECANISMOS EUROPEOS

Báñez señala que el Gobierno cuenta además con suficientes mecanismos internacionales en los que apoyarse para salir de la crisis: “Tenemos mecanismos europeos, como los instrumentos del BCE, el Banco Europeo de Inversiones”.

“Esta próxima semana, antes del día 30, el Gobierno español tiene que presentar el Plan Nacional de Reforma y el Programa de Estabilidad Europea, ahí nos jugamos la credibilidad y España debe presentar un plan realistas, consensuado y ambicioso”, alerta Báñez. “Eso generará la confianza en nuestro país para que tenga el apoyo de las entidades comunitarias”.

EVITAR QUE LA CRISIS SEA MÁS QUE SANITARIA

“Lo importante es lo que vamos a evitar, que esta crisis sanitaria no sea dramática también en términos económicos y sociales”. Y es que, destaca la exministra, 120.000 empresas han tenido que cerrar y 90.000 personas. Además 4 millones de personas a través de ERTES no están ejerciendo su actividad, o un millón de autónomos que han cerrado su actividad. “Lo importante es que no se traduzca en perdida de empleo definitiva”. “Las previsiones de los organismos internacionales es que la crisis será muy profunda, podemos perder entre un 8 y un 15% del PIB, lo que es recesión económica pero, si se trata bien, con las medidas adecuadas de manera urgente, tendremos cuanto antes una recuperación, que es lo que necesita la sociedad española”.

A día de hoy ya hay casi 8.500.000 personas que están cobrando una prestación por desempleo entre ERTE, los parados anteriores, las bajas por incapacidad o las personas con ceses de actividad. “Aquellos que puedan tienen que volver a su puesto de trabajo cuanto antes porque sino la crisis va a ser muy dramática en términos sociales”.