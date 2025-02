Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, confiesa lo que hizo Julio Iglesias nada más conocerle: “Me daba grima”

Cuando era jovencita, solo pedía trabajar en aquellas tiendas y marcas en las que nadie quería aparecer. Lo hacía porque sabía que tendría más trabajo y alimentar y sustentar a su familia era fundamental.

La comparaban con la española Inés Sastre, pero con una belleza muy diferente y algo más exótica. Y aunque ella no quería grandes marcas como Dior o Yves Saint Laurent, pronto se fijaron en ella.

Es Fabiola Martínez, modelo, empresaria y ahora escritora, que ha pasado por 'Fin de Semana' para desvelarnos las anécdotas que jamás se había atrevido a relatar. Lo mismo hacer en su libro 'Cuando el silencio no es una opción: Lo que nunca conté', que hoy presentaba junto a Cristina López Schlichting.

La que fue mujer de Bertín Osborne ha tenido un sinfín de vivencias que la han curtido como mujer, pero que han sido tremendamente duras.

Nació en Venezuela, en medio de una crisis política y una grandísima inestabilidad. Empezó a estudiar Medicina y, a pesar de que tenía una carrera de lo más prometedora, le empezaron a salir trabajos como modelo y decidió dejarla.

A día de hoy, como confesaba en 'Fin de Semana', se arrepiente de haber tomado esa decisión, porque considera que tenía que haber seguido estudiando. Pero la vida viene como viene, y así es como hay que tomarla.

Lo suyo es un ejemplo de resiliencia y de saber estar y poner una sonrisa aunque la situación sea especialmente difícil. Su ejemplo de vida debería servirnos a todos para saber que, pese a las vicisitudes vitales, siempre hay partes positivas.

Un abuso sexual por parte de un familiar y una vida de ejemplo

Cuando Fabiola Martínez hablaba de que en este libro revelaría detalles que nunca se había atrevido a contar, no mentía. Y es que narra los episodios más difíciles de su vida.

Uno de ellos ocurrió cuando apenas tenía 5 años. En medio de una gran familia venezolana, un familiar suyo abusó de ella sexualmente. Un hecho que marcaría para siempre el curso de su vida.

“Me costó muchísimo este capítulo del libro, tenía el recuerdo bloqueadísimo. Cambió mi relación con mi familia, yo estaba tumbada de lado en la cama, dándole la espalda, y no entendía qué estaba pasando” confesaba angustiada.

Confesaba que, gracias a su psiquiatra, pudo reconducir esos recuerdos y que no le abrumasen en su vida, aunque, pese a todo, sigue siendo algo dolorosísimo para ella.

“Yo no entendía el sexo, no comprendía qué pasaba. Sientes vergüenza y te sientes culpable, piensas que no has hecho algo, es un sinsentido, no tiene lógica” expresaba.

Durante años, Fabiola no fue capaz de hablar de ello y escondió ese secreto en lo más hondo de su ser. Al contárselo a una de sus primas, el secreto empezó a esparcirse en la familia, y, lejos de repudiarlo, su tío quedó en su familia como siempre.

“Mis padres pensaban que solo había pasado con quince años, él dice que me lo estoy inventando porque estoy enamorada de él. Mi madre pierde los nervios y era de mano suelta, me pegó” decía emocionada.

A pesar del miedo, hoy ha vuelto a reabrir ese tristísimo capítulo de su vida para sanarse y dar, una vez más, un testimonio de vida y de resiliencia.

Cómo conoció a Julio Iglesias y a Bertín Osborne

Pese a haber vivido situaciones tan dolorosas como esta, Fabiola Martínez ha sabido sobreponerse a todas las dificultades vitales. Con su sonrisa, su sabes estar y su trabajo incansable, ha conseguido convertirse en un personaje imprescindible para la crónica social española.

Lo hizo antes de ser mujer de Bertín Osborne, al llegar a España, causó sensación. Tanto, que salió en diferentes videoclips, como con Julio Iglesias, al que, al conocerle, vivió una situación surrealista.

Al conocerle a Julio Iglesias, ella le expresó que no debía ir a todos lados sin calcetines. “Es que me daba un poco de grima esos zapatos que llevaba, tipo, o sea, eran de esos de piel como tipo mocasín. Mocasín blando. Y yo le miraba los pies y decía, pero es que eso le debe estar sudando ahí los pies, horroroso, ¿por qué no te pones calcetines?” contaba entre risas Julio Iglesias.

“Y me dijo, 'tú eres un poquito cateta, ¿no?' Entonces yo no sabía lo que significaba cateta. Y yo, '¿y eso qué es?' Y él se echó a reír y yo, obviamente, no me lo explico, lo aprendí después” decía con mucho humor.

A pesar de eso, conserva una gran amistad con el artista. Después, conoció a Bertín Osborne, con quien se casaría más adelante y tendría dos hijos.

“Yo lo vi cuando ya fui seleccionada y fuimos allí a la finca a hacer las fotos y la grabación del vídeo. Y en ese momento, pues yo llegaba con el equipo de fotógrafos y el resto de modelos y tal, y aparece un señor que venía por ese pasillo que tiene de palmeras allí en la finca a caballo” comenzaba contando.

“Y yo decía, madre mía, no me lo imaginaba tan alto. Y tan guapo. Y bueno, pues nada, al principio fue eso, pues ser una artista que es atractivo y ya está y no me esperaba nada más. Y al año volvimos otra vez a tener contacto y ahí empezó todo” confesaba.