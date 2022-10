Un experto cuenta por qué a veces tenemos algo en la punta de la lengua y no nos sale: "recordamos poquísimo"

Memoria...esa gran desconocida a pesar de que la usamos mucho más de lo que creemos. ¿Te ha pasado alguna vez eso de que, por más que lo intentas, no consigues recordar algo? ¿Y qué nos dices de cuando recuerdas cosas inocentes de hace años pero no te acuerdas de lo que comiste ayer? Todo pasa por nuestra memoria y sí, todo tiene una explicación.

Pero, ¿de qué depende? Para contestar a todas nuestras preguntas, hablamos en Fin de Semana con Héctor Ruiz, neurólgo que ha sido, entre otras cosas, investigador en la NASA y en la Universidad de Washington y autor de Los Secretos de la Memoria. Él nos explica que la memoria no tiene nada que ver con esa concepción que nosotros tenemos: "nos lleva a pensar que es como un almacén de datos, como si fuera Internet, pero tenemos distintos tipos de memoria que se ocupan de cosas distintas...Nos permiten recordar momentos de nuestra vida, pero también desarrollar actividades" comenzaba diciendo.





Eso sí, quiere dejar claro que no es como un gran almacén, sino que, nuestra memoria, es una red que va conectando distintos significados que, a su vez, nos llevan a recordar ciertas cosas.

"Por ejemplo, la memoria que nos permite adquirir conocimientos, es por una región que es el hipocampo...Si alguien tienen una lesión ahí, dejará de recordar cosas pero, aunque no lo recuerde, puede ir mejorando en las actividades que hacía" nos comentaba.

Pero, seguro que alguna vez has visto que, mientras que tú no recuerdas ciertas cosas de tu vida o fechas, hay gente que sí que lo hace. ¿Tenemos distintos tipos de memoria? Pues tal y como explica nuestro experto, "hay diferencias genéticas, innatas....personas con mejor memoria visual que auditiva y al revés" comentaba.

"También tiene que ver con a qué le prestamos atención, si algo no lo hemos aprendido, no lo vamos a recordar" sentenciaba.

El fenómeno de tener algo en la punta de la lengua

Puestos a preguntar, seguro que te ha pasado también eso de que, intentas recordar algo, que, incluso, lo llegas a tener en la punta de la lengua, pero que no, al final no te sale. Un fenómeno que le parece de lo más interesante al neurólogo Héctor Ruiz, "nos permite darnos cuenta de que hay una diferencia entre que algo esté en nuestra memoria y que no...Gran parte del olvido tiene quye ver con que está ahí, en nuestra memoria, pero no lo encontramos" decía.

"La mayor parte de cosas que hemos llegado a saber, cuando las hemos olvidado, en realidad, es que no las encontramos, no que no estén ahi. Ese fenómeno nos hace ver cómo buscamos las cosas en nuestra memoria y que en realidad es una red que va conectando nuestros conocimientos" explicaba.

Además, añadía que, en realidad, "recordamos poquísimo. Las cosas que hacemos en nuestro día a día, al cabo de unos pocos días se nos van a olvidar, nos acordaremos de alguna de ellas, las que tienen que ver con cuestiones relevantes de nuestra vida, nuestra supervivencia, nuestras metas...Van acompañadas de una reacción emocional" sentenciaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

#ENTREVISTA ??? Fernando González: “Mi vocación es luchar contra el olvido y recuperar la memoria"



?? El crítico musical y ensayista ha pasado por 'Herrera en COPE' para hablar de su nuevo libro "Joan Baptista Humet. Vida, canciones y silencios"https://t.co/u7qr4G6ohA — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) September 26, 2022

Por supuesto, ha comentado que nuestra memoria va decayendo poco a poco, ya que no es lo mismo que cuando somos jóvenes. Eso sí, aunque no se puede entrenar para fortalecerla, sí podemos tener técnicas como reglas nemotécnicas que nos ayuden a recordar.