Estas son las zonas de España en las que comprar una vivienda va a ser más caro

Es domingo, 18 de febrero, un día marcado por las elecciones gallegas. Han sido 15 días de campaña, de la oficial, en la que se ha escuchado poco (en mi opinión) propuestas, soluciones e iniciativas para uno de los grandes problemas de Galicia, y de toda España: la vivienda y el acceso a ella.

Y es que, si a estas alturas, es complicado comprar una casa...en los próximos años va a ser todavía más difícil porque los precios van a seguir subiendo.

¿Quién lo dice y por qué? Pues ya lo ha dicho en más de una ocasión el Banco de España, y ahora lo ha recordado la Asociación de Promotores y Constructores de España. Aseguran que la oferta de vivienda nueva es insuficiente para satisfacer una demanda que se mantiene fuerte. Beatriz Toribio es secretaria general de APCE: "Llevamos quince años arrastrando un fuerte déficit de vivienda como consecuencia de la limitada construcción de vivienda en comparación con el crecimiento de los hogares".

El escenario actual no es alentador: la demanda de compra es elevada... y la oferta no: "En este año el precio ha desacelerado su crecimiento... pero no ha caído. Si continuamos en esta situación -de mayor demanda que oferta- iremos viendo crecimientos del 2-3% para 2024... lo fuerte es que este ritmo se va a ir acumulando si no conseguimos desarrollar vivienda asequible".

¿Y dónde vaticinan los expertos que van a producirse las mayores escaladas de precios?: "Provincias donde hay más actividad económica, turística y demográfica. Zonas como Madrid, Barcelona, costa mediterránea... el tirón del turismo es muy fuerte y la compra de vivienda por parte de turistas no se ha resentido".

En los micrófonos de Fin de Semana, la experta explicaba que, contra todo pronóstico, el año 2023 ha sido de agitada actividad inmobiliaria: "Los precios y la actividad han sido superiores a lo esperado. Los análisis hace un año reflejaban que en 2023 no llegaríamos al medio millón de operaciones de compraventa... y a falta de datos oficiales cerramos 2023 en torno a las 600.000 operaciones".

