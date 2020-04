La renta mínima ha sido la noticia económica de la semana, el auxilio del Gobierno a tantas personas que no llegan al ingreso mínimo y dar un dinero para que no se queden sin nada. Hablamos de incluso tres millones de personas a las que favorece la medida. A este asunto, comenta José María Rotella, profesor de economía en la universidad Francisco de Vitoria: “La gente puede estar pasándolo mal por las medidas del gobierno y por esta crisis. Establecer una renta mínima vital es un absoluto error: desincentiva el trabajo y no nos lo podemos permitir, serían 17 mil millones de euros anuales que saldrán de la Seguridad Social, que ya está tiritando” comenta el economista.

Continúa el profesor: “El dinero no crece en los árboles, es finito, desincentiva el trabajo y el esfuerzo, poniendo el riesgo la Seguridad Social” aunque esto sería, supuestamente, a costa de otros subsidios, algunas personas verían una sustitución de ganancias, pero José María Rotellar apunta que “no, realmente, en la nota quedaba claro que esto tendría que estar acompañado por una búsqueda activa de trabajo, aunque con este Gobierno eso podría cambiar en unos días”.

“Tenemos un déficit de 14 mil millones de euros anuales, la natalidad es baja y se incorporan cada vez menos personas al trabajo. El Baby Boom se va a la jubilación, por lo que habrá más pensiones, esta renta mínima solo ayuda a hacer insostenible” señala el experto.

“Hay que centrar los recursos en proveer a la sanidad de todo lo necesario y dar liquidez ilimitada a las empresas para que no cierren y que no se pierdan tantos cientos de miles de trabajo. Si no se hace esto, vamos a estar en un estado subsidiario permanente del que no vamos a poder salir” finaliza José María Rotellar