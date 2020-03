Vanesa Jaén es periodista española residente en Bérgamo (Italia). Todos los miembros de su familia (tiene cuatro hijos) han sido tratados como infectados por coronavirus aunque realmente ningún test ha podido verificarlo.

Vanesa le ha asegurado a Cristina que han pasado “una semana malísima, hoy finalmente ya puedo respirar tranquila porque estamos todos bien, pero los datos son desesperanzadores totalmente: 1.000 víctimas cuando pensábamos que ya habíamos alcanzado la curva y parecía que bajábamos. En cambio ha llegado este mazazo pero seguimos con esperanza porque hemos pasado todos el virus aunque sin test. Conozco muchos amigos que están intubados y han empezado a respirar solos, te hablo de gente de 40 o 50 años. También mando un mensaje de esperanza para los mayores que escuchan porque no solo los jóvenes se curan. Son datos positivos dentro de esta nube de datos negativos”.

¿Qué hemos hecho mal?, pregunta Cristina, a lo que ella explica que cree que “en el momento en el que se sabía no hemos querido creer, hasta que lo hemos visto no hemos creído. Había que haber cerrado todo. Hemos ido haciendo decreto por decreto, cuento ya cinco, pero han ido cambiando mil cosas. Desde el primer momento había que haber cerrado todo. Cerraron colegios y comercios pero lo demás estaba abierto. Además la gente se ha movido mucho, ha habido mucho contacto social y contagio. Solo hasta el 8 de marzo que prohibieron salir de casa no habíamos pensado que esto fuera de verdad. Solo hasta el fin de semana pasado, solo hace 6 días, se han cerrado todas las empresas que no tuvieran que ver con sanidad o alimentación. Tendremos que esperar al menos otros 25 días para ver datos positivos. Aquí las muertes son tremendas y no hay sitios para los cadáveres”.

Jaén ha relatado que “no hay sitio ni para enterrar, ya no solo en Bérgamo sino en otros pueblos. Se está pidiendo recursos porque las personas no pueden enterrar a sus seres queridos cerca de casa y eso se suma al dolor de no poder tenerle cerca. Una amiga me decía que tenía que dejar morir a su padre en casa porque no le quería dejar morir en el hospital. Los médicos y doctores son maravillosos, por supuesto, pero una vez que entras ahí están desbordados como en España. Ha fallado no estar preparados para una pandemia y sí para una guerra mundial, es algo tristísimo. Tenemos muchas armas pero no estamos preparados para salvar vidas”.

Por último Vanesa cuenta que “se han comenzado a hacer pruebas en lugar de alcohol, de virus para evitar que contagiados que no saben que están contagiadas entren en contacto con otros. Nosotros hemos estado en casa con la certeza de tener coronavirus pero sin poder tener test porque no había. No sé hasta qué punto esta medida funcionará. Sé que en Véneto y en otras partes de Italia han hecho tests a toda la población y parece que dicen que funcionarán”.

Por todo ello Vanesa quiere mandar un mensaje de esperanza: “Aunque los datos sean tan negativos solo pido paciencia, la batalla la ganamos pero que se cuide la familia, que esos días también se ve tambaleada. Se trata de hablar mucho con la familia, y atender a los adolescentes y los mayores. Antes que el virus lo que pueden coger es una depresión y eso también hace mucho daño”.