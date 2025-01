El episodio de Albert Rivera con un político que pidió su dimisión y, años después, la cosa cambia: "Pero hombre"

Tras abandonar la política activa en 2019, Albert Rivera ha llevado una vida enfocada en el sector privado, lejos de los focos que marcaron su paso por Ciudadanos. Durante más de una década lideró el partido, enfrentándose al nacionalismo catalán y logrando un ascenso meteórico en el panorama político español.

Sin embargo, su dimisión llegó tras los resultados electorales del 10 de noviembre de 2019, marcando el fin de una etapa que él mismo califica como un aprendizaje vital. Desde entonces, ha diversificado su carrera como empresario, consultor y docente, manteniendo un perfil público pero lejos de la arena política.

Albert Rivera, en las elecciones de 2019

EL EPISODIO DE ALBERT RIVERA CON UN POLÍTICO QUE LE PIDIÓ IRSE

En la entrevista en Fin de Semana con Cristina López Schlichting, Rivera reflexionó sobre su experiencia en política y compartió una anécdota que, sin duda, refleja las contradicciones del ámbito público. Entre risas, relató cómo un político, que en su momento pidió su dimisión, años después cambió radicalmente su postura, sugiriéndole que regresara a la vida política.

Durante la charla, Rivera explica cómo la política está llena de giros inesperados y comportamientos imprevisibles, tanto de colegas como de la opinión pública. “A mí me ha pasado de gente que pensaba que yo lo hice mal y que tenía que irme, y es lo que hice. Pero esas mismas personas, con nombre y apellido, tiempo después me decían: ‘Pero hombre, ¿cómo te marchaste? Tienes que volver’. Les respondía: ‘A ver, si me dijiste que me marchara, ¿por qué tengo que volver ahora?’ Y me dicen: 'No, es que me he quedado huérfano'”, relata entre risas.

Albert Rivera, hace años en una entrevista con Carlos Herrera

Rivera confiesa que abandonar la política no fue fácil: “Me fui agotado, como gato escaldado. Necesitaba alejarme rápidamente”. Durante estos años, se ha centrado en su faceta empresarial y educativa, con proyectos como una consultora de relaciones institucionales y programas de liderazgo en universidades. Además, destaca su papel como presidente de un club empresarial en Madrid, que reúne a más de 300 compañías. “Tengo una vida agitada, pero con más tiempo para mi familia y amigos”, asegura.

lA CRÍTICA DE ALBERT RIVERA A PEDRO SÁNCHEZ: "NO SE PUEDE PACTAR CON ÉL"

Rivera se muestra crítico con las barreras que dificultan las reformas en el país. “España es un gran país, pero podría ser mejor. Hay resistencias intrínsecas al cambio, tanto humanas como estructurales”, explica. Según el expolítico, estas inercias históricas frenan avances en diversas áreas. “Proponer cambios es complicado porque siempre hay intereses creados que se oponen”, añade.

Albert Rivera se negó a pactar con Pedro Sánchez

Asimismo, insiste en la necesidad de un plan estratégico para España: “No podemos seguir con parches. Este país necesita reformas profundas en lugar de improvisaciones diarias. La educación, la administración pública, las pensiones y la natalidad son retos urgentes que no pueden esperar”. Junto a ello, expresa su pesar por la situación en Cataluña y lo que considera un retroceso en los logros alcanzados. “Todo el esfuerzo por frenar el nacionalismo se ha visto diluido por un presidente que pasa página, como Pedro Sánchez, y legitima lo que ocurrió en 2017”, lamenta.

Y es que Rivera aprovechó la conversación con Cristina López Schlichting para cargar contra el presidente Pedro Sánchez, asegurando que su estrategia política ha sido perjudicial para la democracia. Con esa predicción que hizo en su momento. “El plan Sánchez es claro: perpetuarse en el poder a toda costa. Esto incluye controlar la televisión pública, criminalizar a los constitucionalistas y pactar con quienes quieren romper España, como Bildu y los separatistas”, denunció hace años. Una frase que, para muchos, se ha cumplido punto por punto.

Rivera también aborda su controvertida, en ese momento, decisión de no pactar con Pedro Sánchez tras las elecciones de 2019, una cuestión que ha generado debate incluso dentro de su partido. Según explica, su negativa se basó en principios fundamentales: “Me metí en política para defender la unidad de España, la economía de mercado y la regeneración política. Un acuerdo con Sánchez iba en contra de esos tres pilares”.

El exlíder de Ciudadanos deja claro, sobre todo, que no volverá a la política, tras que Ciudadanos haya reducido muchísimo su presencia en el país e incluso algunos lo den como extinto. Un tiempo pasado que, probablemente, Albert Rivera lo vea como un tiempo mejor.