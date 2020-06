Enrique Ossorio: “Los colegios de Madrid no están preparados para mantener la distancia entre alumnos”

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha explicado este sábado en Fin de Semana el rechazo del gobierno regional a las propuestas de la ministra Celáa para el inicio de curso el próximo mes de septiembre. En palabras del responsable de Educación y Juventud, no es posible en la comunidad mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre alumnos estipulado por el Gobierno. “El Gobierno ha regulado que hay que empezarlo con una distancia mínima entre alumnos de 1,5 metros, y nuestros 2.000 centros educativos no están preparados”, argumentaba.

“Es un problema tremendo”, concluía. Subrayaba Ossorio que el documento entregado por el Ministerio está “lleno de buenas intenciones” pero, defiende, son medidas ya aplicadas por el gobierno de la comunidad. “Teniendo semejante problema en septiembre, el Gobierno nos entrega un documento lleno de buenas intenciones. Mi voto es no, no porque el documento me parezca mal, porque es lo que estamos haciendo. Sino porque, con este problemazo que tenemos, estemos hablando de esto”.

Un aula vacia en un colegio público. EFE/Raquel Manzanares/ArchivoRAQUEL MANZANARES

El voto positivo de Valencia

En lo relativo al voto positivo de la comunidad valencia sobre estas medidas, Ossorio explica los que para él son los motivos: “En Valencia tienen un gran número de aulas prefabricadas, miles y miles, y nosotros no tenemos ni una sola. Pero, por disciplina de partido, se quedaron callados”.

Destaca, además, que “ahora el Gobierno ha anunciado 2.000 millones de euros para resolver los problemas educativos”. “Yo tiré de ironía y pregunté: “si vosotros no tenéis problema, que el dinero vaya a Madrid”, narraba el consejero.

GRAF7959. MADRID, 10/02/2020.- La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (d) durante su encuentro con el consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (i) durante una ronda de contactos con los consejeros de Educación de diversas comunidades celebrada este lunes en la sede del ministerio. EFE/Luca PiergiovanniLuca Piergiovanni

Plan de Madrid para septiembre

“Nosotros vamos a intentar que la presencialidad sea completa”, apuntillaba el consejero. “Planteamos tres escenarios que era más acertado que lo que propone el Gobierno: una primera vuelta normal si la situación sanitaria fuera así, una vuelta con restricciones y distancia entre alumnos o, si hay un rebrote, enseñanza online”.

“Vamos a intentar volver con enseñanza presencial en todas los niveles educativos, también en secundaria y bachillerato. Si las circunstancias sanitarias lo permiten, lo mejor es que todos los alumnos estén en las aulas”.