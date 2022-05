¿Se enfrenta España a una crisis alimentaria “gigantesca”?: “Va a haber países que no puedan pagar el cereal”

El primer ministro italiano, Mario Draghi, alertaba este viernes del una crisis alimentaria “de proporciones gigantescas” tras mantener una charla con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien mantiene hasta el momento el bloqueo del trigo al resto de Europa. ¿Exagera el líder italiano? José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Comercio de Cereal y Oleaginosas de España (ACCOE), ha explicado en los micrófonos de Fin de Semana de COPE que se trata de una afirmación “arriesgada”.

"Hacer afirmaciones de este calibre es un poco arriesgado, no sabemos exactamente el alcance de lo que puede llegar a ocurrir, lo que sí sabemos es que llevamos dos años en un panorama convulso, y ahora esta crisis de los cereales del Mar Negro no ha hecho más que incrementarlo", explica a Cristina López Schlichting.









El efecto de la guerra de Ucrania en el precio del cereal



Según explica Álvarez en COPE, la crisis del cereal no es nueva, sino que lleva arrastrándose desde hace dos ejercicios: “El consumo se ha incrementado y, a mayor demanda, los precios tienden a subir, y es lo que hemos visto estos dos años”. Una situación que se ha visto agravada por la invasión de Ucrania: “Cuando comenzó la guerra pensamos que esto se iba a calmar, pero la invasión rusa lo único que ha hecho es incrementarlo. No es tanto que no vaya a haber cereal, sino que va a haber países que no puedan pagar el cereal”, comenta en COPE.

Y es que tanto Kiev como Moscú son dos de los mayores proveedores de trigo de toda Europa: “Los precios están disparados, tanto Ucrania como Rusia en conjunto proporcionan el 30% del trigo exportable al mundo. Ese trigo ahora no está en el mercado, y hay algunos países que hasta el 100% del trigo que consume viene de allí”.

Un trigo que puede estar pudriéndose mientras se almacena en Ucrania. No obstante, el secretario general de la ACCOE explica que su estado es incierto por la incertidumbre sobre cómo se están manteniendo: "El cereal es un alimento no percedero, tiene un tiempo de aguante con el tratamiento adecuado, lo que no sabemos es en qué condiciones están. La FAO anunció que quedaba trigo para 10 semanas, pero hay que tener en cuenta que la cosecha en el hemisferio norte empieza ahora, y tenemos el problema añadido de que se espera una producción bastante menor de la habitual debido a la escasez de precipitaciones este año. Marruecos ha perdido el 70% de su cosecha debido a esto, es una tormenta perfecta", asegura.









Cómo nos va a afectar



Sobre el impacto directo que la crisis tiene en España, José Manuel Álvarez destaca que “vamos a tener que pagar mucho más por el cereal”. “En los dos últimos años el cereal ha duplicado el precio, pero los países occidentales tenemos una capacidad de pago, lo que no puedes pedirle a países como Egipto”.

Y es que, a lo que debemos tener especial atención en nuestro país no es tanto al trigo sino al maíz. “Nosotros dependemos más del maíz,un 30% del que traemos viene de Ucrania, y hemos tenido que buscar otras vías. La gente no es consciente de que el cereal no es solo tu pan o tu cerveza, es que es el alimento de los animales, y perderíamos carne, leche, etc.” “O lo pagaríamos tan caro que potenciaríamos la inflacionista”, añade Cristina López Schlichting.