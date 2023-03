Encerrado en tu propio cuerpo sin moverte: Qué es el síndrome del cautiverio que te deja sin comunicación

Corría el año 1971 cuando llegó a las salas de cine una película llamada ‘Johnny cogió su fusil’. Si no la has visto, te hago un resumen. La película se desarrolla durante la I Guerra Mundial. Nos presenta a un soldado que estadounidense, Joe, que queda sordo, ciego y sin extremidades tras explotar un obús cerca de él. Los médicos que le tratan creen que no puede sentir ni razonar. Pero Joe, el protagonista de esta historia, escuchaba. Y no solo eso. Pensaba, razonaba. Sentía. Se alegraba y también se enfadada. Pero no era capaz de expresarlo. Era prisionero en su propio cuerpo.

Menciono esta película porque la conoce muy bien nuestra siguiente invitada. De hecho, es ella la que me ha hablado de esta historia. Se llama Puri Rodríguez y lleva 24 años casada con Charlie. Y es que él, igual que el protagonista de esta película, padece el Síndrome del Cautiverio.

24 años después de que Charlie quedara encerrado en su propio cuerpo, este matrimonio desafía cualquier tipo de convención social y comparten su historia con todo el que quiera escucharla: “Esto es estar encerrado en tu cuerpo. Tener la mente perfecta pero no poder ni moverte ni hablar ni hacer nada. En teoría solo se mueve el parpadeo de los ojos”. Contaba Puri que conoció a Charlie en la Asociación de Diabéticos de Valladolid “en una paellada. Empezamos a compartir nuestras experiencias, ilusiones, problemas que teníamos por la enfermedad… Nos hicimos muy amigos y de ahí… al amor”.

El 24 de abril se casaron. Pero la vida les reservaba una sorpresa agridulce: “Fue el 12 de julio. Fui a trabajar. Me llamaron y me dijeron que algo había pasado. Fui al hospital y en ese momento sí podía comunicarse… decía que no podía mover una parte del cuerpo. Le llevaron a la UCI y me dijeron que le había dado otro ictus”. En 24 horas, a Charlie le dieron dos infartos cerebrales. Tenía 32 años recién cumplidos. Los médicos calcularon que a Charlie le quedaban dos meses de vida. Confirmaron el diagnóstico. Padecía Síndrome del Cautiverio: “Yo lloré muchísimo. Pero tenía que entrar a la habitación y no podía llorar. No le dije lo que pasaba, no pensé que tuviera que escuchar eso. Y procuraba no dejar de sonreír delante de él. Con el tiempo, ves que pasan los días. Que le mandas hacer algo y lo hace. Iba consiguiendo poquitas cosas. Y había ilusiones”. A día de hoy, Charlie parpadea, ve, escucha, mueve un dedo y la cabeza: “No tiene cara de enfermo. Tiene Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico, WhatsApp…”. La clave de su relación, reconocía Puri es que "nos queremos muchísimo. Y somos muy parecidos, con gustos comunes. Es muy fácil convivir".

