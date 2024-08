Eduardo, el fotógrafo de Kamala Harris en el año 2013: "Todos sabíamos que podía llegar muy alto"

Ha sido una de las grandes protagonistas de este verano. Después del anuncio de Joe Biden renunciando a la carrera presidencial en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la candidata demócrata en las urnas. De hecho, las encuestas estadounidenses la colocan como la favorita, con un 46,1%, frente a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, con un 43,4%.

Sin embargo, y aunque para muchos de nosotros sea una auténtica desconocida, hay una persona que sí conoce muy de cerca a la candidata demócrata. Y se trata, ni más ni menos, que de un maño de 32 años. Su nombre es Eduardo Ezequiel y durante seis años siguió muy de cerca a Harris. Es más, no solo la siguió de cerca... fue su fotógrafo. Ahora trabaja para el Gobierno de Aragón, pero en 'Fin de Semana' ha explicado cómo fue el día que la conoció.

Por aquel entonces, Kamala Harris estaba trabajando como Fiscal General de California. "Yo estaba de prácticas. Me fui a Estados Unidos cuando tenía 20 años, a punto de cumplir 21. Me fui de au pair, y mientras los niños iban al colegio yo no tenía mucho que hacer y me gustaba la política", ha confesado.

"Sabíamos que podía llegar muy alto"

Eduardo tuve la suerte de que una persona que confío en él le puso en contacto con una consultoría política. "Yo tuve la mejor experiencia de mi vida", ha admitido. Por aquel entonces, "Kamala Harris acababa de hacer su campaña para Fiscal General, estábamos preparando su reelección como Fiscal General. Luego para senadora y luego para presidenta".

"Mi primer encuentro con ella fue... yo estaba en la oficina y de repente aparece Kamala Harris. Yo apenas sabía quién era". Sin embargo, desde el año 2013, él ya escuchaba "todo su potencial. Todos sabíamos que podía llegar muy alto en la política y no me sorprende que esté en la tesitura actual ahora mismo", ha agregado.

Reproduce el audio en a la parte superior de esta noticia para escuchar la historia completa.