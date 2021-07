Eduardo Cardet: “La retirada ahora de aranceles demuestra quién es el que bloquea al pueblo de Cuba”

Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba ha criticado que la medida del gobierno cubano de suprimir aranceles para calmar las protestas “demuestra quién es el que bloquea al pueblo de Cuba”. El opositor ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de COPE para analizar la situación de las protestas en su país: “Se puede decir que la población ha perdido el miedo. Existe, pero las ansias de libertad son mayores, es mucho tiempo de sufrimiento y de pérdida, y tenemos mucho que ganar y poco que perder”, comenta a Cristina López Schlichting.

Y es que la principal palabra y concepto que reclama Cardet es “libertad” para el país norteamericano. “Tiene que cesar la represión, las prohibiciones sobre la libertad de expresión y asociación”, subraya. Precisamente a finales de esta semana se conocía la buena noticia de la excarcelación de la periodista corresponsal del diario ABC en Cuba. Una situación que, por desgracia, no es un hecho aislado en las últimas semanas.

“Hay muchas personas encarceladas y el régimen está llevando a cabo una ola represiva de detenciones en todo el país”, comenta en COP Cardet.





¿Está EEUU tras las protestas?



Para Eduardo Cardet, la situación de Cuba es la de “una crisis crónica, sistémica, estructural, es una dictadura que ha oprimido a nuestro pueblo durante muchísimo tiempo, y ha llegado el límite en el que los jóvenes han salido pidiendo libertad”. “Nadie ha salido a pedir comida o medicinas, sino que la razón fundamental de todos los males que sufrimos estriba en la falta de derechos”, critica el opositor a Cristina.

Además, preguntado por un posible rol de Estados Unidos y la CIA en las protestas originadas la pasada semana, Cardet lo descarta categóricamente: “No están detrás de las protestas, Estados Unidos mantiene una distancia muy grande con el pueblo de Cuba, ha quedado demostrado, esta es una respuesta legítima y muy cubana”, comenta.





“No sabemos nada de mi hermana”



De todas las personas de las que se desconoce su situación en los últimos días destaca la historia de una joven de 22 años, periodista, de la que su hermano no sabe nada desde los últimos 7 días. “Va a hacer mañana una semana que fue detenida ilegalmente y no he podido verla. Lo que sí hemos podido saber es que ha perdido el conocimiento más de una vez estando en prisión, no sabemos por qué. Queremos pensar bien pero de la dictadura cubana podemos esperar cualquier cosa, si le han dado un golpe o cualquier cosa. No dejan que nadie se acerque, quiso acercarse el obispo de Camaguey, pero no le han dejado”, denuncia en COPE el joven.

“Su novio, que fue apresado junto con ella, trabajan para un periódico digital independiente. Desde siempre a los periodistas se les tiene en constante vigilancia. El domingo no llegaron a los lugares donde se estaba manifestando el pueblo cubano, no llegaron a las manifestaciones. Lo último que supieron mis padres de ella fue un mensaje de Whatsapp a las 15 horas diciendo que salen a la calle”, concluye.