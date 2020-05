¿Un cinco por ciento de la población es mucho o poco? Podría parecer poco pero en realidad son muchas personas, de hecho más de dos millones. Eso nos ha explicado la doctora Marina Pollán, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

Pollán ha asegurado que se esperaban esa cifra de españoles que han generado anticuerpos: "Nuestros estudios iban por esa línea y sabíamos que habría grandes diferencias entre territorios. En todo caso hemos tenido suerte de que sean tantos. El número es bajo en números relativos, pero en absolutos son más de 2 millones de españoles. Es una enfermedad nueva y, por tanto, las cifras no son tan altas como querríamos, tiene que pasar más tiempo y que podamos estudiarla con calma”.

Aunque infectarse no sea precisamente una bendición, si uno pasa la enfermedad tiene un efecto positivo, como ha descrito Marina: “Hay cierta bondad en que nos hayamos contagiado porque así desarrollamos defensas. Es un virus nuevo, por lo que no lo conocemos del todo". Sobre la vacuna, es consciente y realista: “Como cualquier otro medicamente, una vacuna, antes de comercializarla, hay que comprobar que es segura y sin efectos no deseados”.

"Nuestro estudio busca ver la evolución en el tiempo”, ha detallado Pollán, que añade que esperan “poder estudiar cómo es la transmisión dentro de los hogares. Por edades hemos encontrado menor prevalencia en niños de 14 años. A lo mejor los niños han estado más protegidos, es una posible observación. Las cifras aún no nos dicen con exactitud conclusiones finales. Seguiremos estudiando y, por ello, animo a todos los participantes del estudio a que sigan participando, tenemos muchas preguntas que contestar. No sabemos si los anticuerpos se mantienen o no en el tiempo, algo muy relevante. Por favor, que sigan colaborando, lo agradecemos muchísimo”, ha finalizado.