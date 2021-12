Dollar Selmouni: “Mientras mis amigos jugaban al ‘Call of Duty’ yo ya oía y escribía música”

450.000 oyentes mensuales tiene Dollar en Spotify. ¿Por qué viene a Fin de Semana con Cristina? Porque si hace 2021 años nació un gran hombre en un hogar muy humilde, eso nos hace darnos cuenta de que, muchas veces, grandes personas tienen su origen en sitios y circunstancias muy humildes. Por eso nos llama la atención de Dollar Selmouni, cuya historia en la infancia y la adolescencia dista mucho de los jóvenes “modélicos”, fue un vagar por barrios marginales de las Baleares y, actualmente, es estrella de la canción.

Dollar, que tiene 25 años, explica que no soñó “con hacer famoso”: “No soy un chico que buscase la fama ni ser conocido, llamar la atención o algo así en el aspecto musical o cinematográfico, ha venido solo. Soy un chico de barrio, normal y corriente, pero me ha tocado la varita”.

Daniel Calparsoro, director de cine, quiso contar con él en la película ‘Hasta el cielo’ porque buscaba chicos de la calle sin experiencia previa en la gran pantalla, algo de lo que está contento: “Se me dio muy bien, la verdad, tengo entendido que muy bien, hablo de lo que me han dicho y felicitado, fenomenal, hemos recibido críticas muy buenas. En España desde que nos confinaron en la cuarentena, cualquier español ya es cineasta y puede debatir sobre cine. Soy un chaval que nunca se lo hubiera imaginado, hacer una película, y me llamaron desde el casting y fui de rebote y me cogieron. Gracias a poder aprender de los actores de gran talla aprendí muchísimo de ellos. Daniel me volvió a llamar para otra película que saldrá dentro de poco y luego me llamaron también para una serie, y ahora estamos preparando la serie de ‘Hasta el cielo’ para un canal de ‘streaming’”.

Dollar asegura ser un chico “muy transparente y sensible, se me ve llegar, me quedo con eso. No me gusta hablar mal a la hora de escribir, no usar el lenguaje soez sino hacerlo con clase, incluso insultando, hacerlo con clase. Depende qué tema esté cantando qué esté diciendo, intento no usar el lenguaje soez, tenemos muchas palabras muy bonitas”.

Padre argelino y madre española, su camino ha sido difícil: dejó el colegio y deambuló por las calles, su pasado fue conflictivo, y por eso su mensaje a los jóvenes que no ven esperanza es claro: “Lo mejor de esta vida es empezar de cero y siempre hacia delante, siendo positivo, aunque haya caído la penuria es bonito volver a empezar. Si uno piensa con cabeza así pues mejor, conlleva cambiar de vida”.

Con gracia y entre risas recuerda su paso por Argelia: “Fui porque… mejor dejemos eso de lado. Fui y maduré, me considero español dentro de lo que cabe aunque mi padre fuera argelino, pero yo soy español nacido en España, pero ya te digo que no sabía que en el mundo se sufría tanto. Aquí en España lo tenemos todo y hay que dar las gracias de que tenemos parques bonitos en los que se puede jugar mientras creces, en otros lugares es más difícil, madura más rápido”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sus inicios en la música fueron desde el principio: “De niño me ha encantado la música, canturrear y hacer melodías. Siempre me lo han hecho saber y que tenía un timbre bonito y que lo hacía muy bien. Como quien dice, un niño de los de antes, un ruiseñor, siempre cantando y alegre. Me dijeron ‘el día que el chaval quiera cantar la va a liar’. Además soy autodidacta, me he puesto con 20 años a aprender. Además nadie me escribe nada, mis canciones son mías, y siempre he tenido críticas muy buenas sobre mis letras para ser un chico que no ha estudiado. Ya he empezado a escribir mi próximo disco, estoy muy cómodo. Bien pequeño sabía que esto era lo mío. Mientras mis amigos jugaban al Call of Duty yo me iba y me ponía a escuchar música”.

Pero, ¿por qué ‘Dollar’? El cantante explica que viene “de los compañeros de la calle”, y además que “el dinero en esta vida amarga mucho y golpea, llamarse así es recordarse el daño que hace. Si algún día llegamos a tener dinero mi nombre me recuerda lo bien y el mal que hace”.

Y a pesar de la fama y de sacar discos y ser tan escuchado, Dollar no ha cambiado: “Mi gente lo sabe, soy el mismo de siempre. Sigo viviendo en el mismo barrio en el que me crie y estoy junto a mi familia y gente, incluso ahora mismo mientras hablamos. No tengo deseo de marcharme a ninguna parte aunque me lo han ofrecido, con casa pagada sin comederos de cabeza, pero no he aceptado”.

Para sorpresa de muchos no tuvo móvil hasta los 20 años, no ha consumido drogas, no bebe alcohol y lleva una vida distinta a la de muchos chavales de su edad. Él lo tiene claro: “Para mi gente soy como un ejemplo porque paso mucho tiempo en la calle pero no consumo drogas ni bebo alcohol. Mis compañeros lo hacen y bienvenido sea de vez en cuando tomarse una copa, que no tiene nada de malo, pero yo soy un chaval al que no le gusta mucho la fiesta ni salir ni estar por ahí. Salgo cada cuatro meses pero soy muy sencillo”.

Por último, explica que la covid le ha afectado muy poco: “Cuando empezó la pandemia terminé de rodar ‘Hasta el cielo’ y luego firmé mi primer contrato multinacional con Warner, así que tenía dinero pero no podía gastarlo, estaba muy a gusto. En plena cuarentena no pude hacer nada, ningún concierto, pero tenía un guion para estudiar y otro en camino, así que estuve muy ocupado”.