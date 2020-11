El doctor Almeida señala el síntoma infalible para diferenciar Covid de gripe: “Me lo dicen los pacientes”

El director médico del grupo COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, ha señalado este domingo en Fin de Semana cual es el síntoma infalible para saber diferenciar si tienes la gripe o padecer elCovid-19. Además, hay varios síntomas comunes tanto a las dos enfermedades como al resfriado más común que también pueden ayudarnos a diferenciarlas si atendemos a los grados en los que nos afecta: no es lo mismo el dolor de cabeza de la gripe que el del coronavirus.

Eso sí, el experto de COPE explica a Cristina López Schlichting que a él no le ha “cogido ningún bicho”: “Me he vacunado de la gripe y le he hecho antes de tiempo”. Y es que el doctor Almeida destaca la importancia de no olvidarse de la vacuna contra la gripe, aunque estemos en tiempo de coronavirus: “En la campaña anterior tuvimos 490.000 casos leves, de ellos 33.300 casos llegaron al hospital, y 2.500 casos a la UCI. 6.300 personas murieron. Imaginaos qué puede pasar si sumamos estas cifras a las del Covid”, concluía.

El síntoma infalible: ¿Gripe o Covid?

“Son muchos los que te llaman y te dicen que tienen fiebre o algún síntoma”, comentaba el doctor en Fin de Semana. “La fiebre, en el Covid es común, pero va subiendo poco a poco”. Y es que, expone Almeida, en la gripe sube de buenas a primeras, en 39 grados. En el resfriado se suele quedar en febrícula: 37.5. “En la tos no se fijen, porque es muy común entre unas y otras”, destaca.

Eso sí, señala dónde está el síntoma infalible para diferenciarlos: “En la pérdida del gusto y el olfato sí, es muy probable que sea Covid, no es común ni en resfriado ni gripe”.

El doctor Almeida explica el síntoma del dolor de cabeza

“El dolor muscular del Covid me lo refieren los pacientes como de cansancio, y como si hubiese hecho algo de ejercicio, pero el de la gripe es como si te hubiese caído un armario encima”, sentencia el experto en Fin de Semana de COPE. Y es que, para el doctor Pérez Almeida, hay una cosa clara: “No puedes con tu alma. Se presenta en pocas horas, en el resfriado no”.

El dolor de cabeza en el Covid, por su parte, se da y es común, pero en la gripe es más común y más fuerte, es invalidante. “La diarrea a veces se da en el Covid, en la gripe algunas veces y en el resfriado no”, comenta.

“La sensación de falta de aire y ahogo sí que es más habitual en el Covid. Una técnica para comprobarlo: aguanta el aire para contar hasta 10 y no llegas hasta 6”.