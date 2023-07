Diane, la madre del periodista decapitado por el ISIS en 2014, en COPE: "Su asesino me mostró arrepentimiento"

Agosto de 2014, en Siria, cuando la guerra había más que estallado y el ISIS instauraba un verdadero estado de terror. Es en ese contexto en el que decapitan como brutal forma de asesinato al periodista estadounidense James Foley, al que habían secuestrado previamente, y al que obligaron a decir que, la culpa de esa terrible forma de morir, era "del gobierno de Estados Unidos".

James nació en Illinois ebn 1973, y en ese momento llegaba a Siria de cubrir los acontecimientos de la revolución contra el régimen de Gadafien Libia. Él había llegado a ver cómo asesinaban a uno de sus compañeros y regresó, de esa forma, a su país. Tiempo después, regresaba a su país, y a pesar de que había estado secuestrado 44 días, volvió a Libia.

Entonces, fue secuestrado por el ISIS de nuevo y, tristemente, esta vez no fue liberado. En ese periplo entre el secuestro y el asesinato, sus padres hicieron todo lo que estaba en su mano para reclamar a las autoridades un rescate, dejando incluso su profesión. Pero no fue suficiente, y en agosto de 2014, fue asesinado.

Años después ha sido precisamente su madre la que se ha reunido con los asesinos de su hijo, ahora en prisión, y aboga por que no sean condenados a pena de muerte. Ha creado, incluso, una fundación para ayudar a esos periodistas que son secuestrados en otros países. Ha estado con nosotros en Fin de Semana, para explicarnos el horror que vivió en esos días y cómo su corazón ha perdonado después de todo este tiempo.

Una conexión con Dios que los mantenía unidos

James había vuelto a su fe católica en la que fue educado cuando fue secuestrado y era él mismo quien aseguraba que, mientras rezaba, sentía una conexión muy fuerte con su familia. Lo mismo le pasaba a Diane Foley, su madre, que aseguraba en Fin de Semana que esa entereza de su hijo, le hizo "reafirmarme en que estaba muy cerca de Dios, él rezaba mucho y Dios le daba fuerza, esperanza y tranquilidad, me hizo sentirme agradecida de la bondad de Dios y su presencia con él".

"Cuando rezaba me sentía muy cerca de Jim, me siento afortunada de haber tenido esa conexión espiritual con él" contaba a Cristina López Schlichting. Una fe que le ha provocado ir a prisión a ver al asesino de su hijo, con quien mantuvo una conversación que al reconfortó.

"Conecté con su parte humana, compartió conmigo las razones de por qué hizo lo que hizo, mostró cierto arrepentimiento, me hizo entender que ambos habíamos perdido, él su libertad, ambos teníamos que enfrentarnos a la tristeza, sirvió para conectar con la parte humana de ambos" aseguraba.

Por eso, y por su enorme fe, no tiene ningún tipo de intención en que se les condene a pena de muerte, porque es consciente de que no se puede jugar a ser Dios para decidir sobre la vida de otra persona. "No estamos para tomar la decisión de acabar con la vida de una persona, eso no es justicia. Sería justo que este hombre tenga que contemplar todo el daño que ha causado y reconciliarse consigo mismo y con Dios" decía.