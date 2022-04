Daniel Diges: “Me ha pasado de todo en el escenario, incluso actuar con un chichón reciente por un golpazo”

‘Algo pequeñito’, esa es la etiqueta por la que se conoce a Daniel Diges gracias a participar en Eurovisión, algo que a él, como asegura en Fin de Semana con Cristina, no le importa sino que le gusta: “Me parece perfecto, hay que tener etiquetas”. Se mantiene con la misma juventud y vitalidad, algo que, asegura, logra cuidándose: “Ser feliz y vivir la vida con mucho optimismo. Tengo 41 años y feliz”.

Kinky Boots son botas de mujer que aguantan el peso de un hombre y reconoce que en el escenario hacer de Charlie es intenso: “De las cosas más fuertes que he hecho a nivel actoral, vengo de ser actor desde los 15 años, he hecho series, musicales muy gordos pero este personaje es muy fuerte dramáticamente”. También físicamente es exigente ya que tiene que bailar con esas botas: “Al principio sí sentía que se me iban a romper los tobillos pero le he acabado cogiendo el gustillo, estoy en el punto de convertirme en drag queen”.

Daniel cree que el motivo del éxito de la obra es que es “una celebración de la libertad, a ser quien tú quieras ser, a querer a la gente como es en todos los sentidos. Yo tengo un niño autista y siempre digo que la gente no entiendo cuando alguien es distinto y no acepta, falta mucha información”.

El actor asegura, además, que cuando canta “trabaja” los sentidos: “A mí cada canción me hace trabajar unos sentidos y las energías. Cuando canto Kinky Boots, en concreto ‘Hombre de bien’, es increíble porque es de las mejores canciones que he cantado porque la asocio al dolor de estómago”.

Lo más curioso que le ha pasado en un escenario, recuerda Daniel, “es la caída de un decorado, se me cayó encima, en ‘High School’, en la cabeza, y tuve que seguir la escena con un chichón. Y en ‘Bella y Bestia’ se paró un giratorio y tuve que improvisar mientras pegaba a la bestia, no sé lo que dije… de todo, podemos estar todo el día”.

Diges reconoce que lo que más le gusta del momento actual es “ver a la gente sin mascarilla”: “Una sensación indescriptible, ver las sonrisas, la ilusión… es muy duro no poder ver las bocas. De verdad que ahora es distinto, la gente está llena de emoción y yo también. Kinky Boots es una experiencia intensa con un mensaje potente”.