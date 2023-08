Se cumplen 9 años del asesinato del periodista James Foley

Un 19 de agosto de 2014 el mundo se estremeció con un vídeo difundido por el Estado Islámico. En él se veía a James Foley periodista estadounidense arrodillado y vestido de naranja al estilo de los presos de Guantánamo, a su lado, un miembro de la organización terrorista empuñaba un cuchillo mientras amenazaba a Estados Unidos. James Foley era forzado a repetir una sucesión de soflamas propagandísticas, antes de ser decapitado por el yihadista. La terrible secuencia confirmaba el asesinato de Foley, 635 días después de que desapareciese en Siria, mientras cubría el conflicto.





James estuvo secuestrado junto a otros 22 prisioneros bajo el yugo de una célula especialmente violenta y cruel del Estado Islámico, conocida como los Beatles del ISIS, por ser 4 componentes de origen británico. “Nos decían que no había comida para más, pero era mentira, porque en las cárceles del ISIS que no estaban regentadas por los Beatles sí que había comida suficiente y buena intendencia” asegura Marc Marginedas, dejando claro que la crueldad de este grupo estaba incluso por encima de los estándares del Daesh. El afán de los Beatles no era otro que tener poder y ejercer una violencia desmedida, “en el nombre de Alá o del Pato Donald si hace falta” declara Javier Espinosa, uno de los periodistas españoles secuestrados por esta célula, junto al propio Marginedas y a Ricardo García. Además, con el preso con el que más violentos se mostraban los Beatles era con Foley, por ser estadounidense y por tener un hermano militar.





A pesar de esta situación tan dura, todos sus compañeros de secuestro aseguran que James derrochaba humanidad, que era capaz de mantenerse siempre solidario y amable, que muchas veces mediaba y tendía puentes entre los secuestrados en los conflictos que surgían. Su madre Diane asegura que le reconfortan estos testimonios ya que le demostraban que su hijo “se encontraba cerca de Dios”.





A James le empujó a ser periodista de guerra su profunda vocación por el servicio público y por darle voz a los que no la tienen. Cubrió conflictos en Afganistán, Irak, Libia y Siria, donde fue secuestrado y asesinado. Este no fue su primer secuestro, en el año 2011, en Libia, fue detenido por las fuerzas de Gadafi, estuvo preso durante 44 días y vio morir a su compañero Anton Hammerl, periodista sudafricano tiroteado en el momento de la detención.





Aun así, James Foley volvió a Libia para narrar el final del régimen de Gadafi, convencido de su vocación y de lo necesario que era su trabajo. Se trasladó a cubrir la guerra en Siria, donde desapareció el 22 de noviembre de 2012. Más de 10 meses pasaron sin que nadie supiera nada sobre su paradero, hasta que en octubre de 2013 el Estado Islámico se puso en contacto con su familia confirmándoles que tenían secuestrado al periodista. En 2014 comenzaron a salir los secuestrados europeos, Marc Marginedas fue el primero en ser liberado: “Yihadi John le dijo a Foley, 'toca a Marc porque es lo más cerca que vas a estar de la libertad', eso me hace pensar que ellos ya tenían claro que los americanos no iban a ser liberados”.





Yihadi John o Mohammed Emwazi, que es su nombre real, fue el verdugo de James, era el más despiadado de los Beatles. Fue ejecutado por Estados Unidos en un ataque con dornes en territorio sirio en 2015. Esto no gustó a sus víctimas, que consideraron que no solo no tuvo que enfrentarse a la justicia, sino que gracias a eso se convirtió en un mártir de la causa yihadista.





El resto de la célula sí que ha tenido que responder por sus actos, dos de ellos están cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos y el otro está siendo juzgado en Gran Bretaña. Esto es quizás lo mejor de este trágico secuestro, que los crímenes no han quedado impunes. Hay que recordar que además de James fueron asesinados otros ocho prisioneros de los Beatles de la misma forma macabra. A pesar del inmenso daño que les han ocasionado, Diane siempre se ha mostrado en contra de la pena de muerte para los Beatles, “prefiero que tengan el tiempo para reflexionar sobre lo que han hecho y reconciliarse consigo mismos y con Dios”, declaró en los micrófonos de COPE.





Recomendamos desde Fin de Semana el documental de Marc Marginedas sobre el secuestro, Regreso a Raqqa. Nuestro mejor recuerdo para todas las víctimas de este secuestro.