¿Cuándo llegará el pico de infectados por el coronavirus en España?

El número de infectados en España por coronavirus ya casi alcanza la media centena y las noticias se suceden en medio de un clima entre el temor y la calma. Por ello, la principal pregunta es: ¿seguirá subiendo el número de infectados en los días siguientes? ¿Hasta qué cifra alcanzará España? Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU asegura en Fin de Semana de COPE que “probablemente llegue en los meses de abril o mayo”.

“Esto añade una nueva incertidumbre: qué pasará cuando aumenten las horas de sol y la sequedad”, se pregunta el experto microbiólogo, que asegura que esas situaciones pueden ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. “Afecta un montón al virus y podría evitar su propagación fuera del cuerpo humano”, aclara Nistal.

LA INFLUENCIA DEL CLIMA EN EL CORONAVIRUS

Sin embargo, este fin de semana se espera que el tiempo se recrudezca y comiencen las lluvias a partir del domingo. Y es que, además del sol y la sequedad, la lluvia puede ayudar también a frenar el contagio. “La lluvia y el mal tiempo lo que puede hacer es que la gente salga menos de casa y que esté menos expuesta a posibles personas que puedan estar infectadas”.

Otro de los miedos comunes es que el coronavirus reinfecte a los afectados una vez han superado el proceso vírico. Nistal asegura que, aunque no puede confirmarse, es un escenario poco probable: “los diagnósticos que se han hecho a los pacientes van buscando los ácidos nucleicos y no tanto buscar la presencia del virus, por lo que no implica necesariamente que la enfermedad esté rebrotando”. Por ello, apunta, sería esperable que “nuestro sistema inmune haya producido anticuerpos tras pasar la enfermedad y que pueda contener el virus”.

¿ES EL CORONAVIRUS UNA PANDEMIA?

En cualquier caso, el coronavirus se tarta de un virus pandémico “por definición” y, del que “seamos capaces de controlarlo o no” depende su evolución. “Hay gente que opina que la pandemia es imposible pararla y que debemos tratar de buscar la manera de ralentizar su avance”

“Otros aseguran que todavía somos capaces de trazar a los infectados, ver con quién han estado y aislar a esas personas”, concluye Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la universidad CEU San Pablo.