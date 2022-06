Schlichting: "Tezanos ha decidido decir la verdad porque no sabe cómo movilizar el voto socialista"

"¿Por qué por primera vez coinciden la encuesta del CIS con el resto de las encuestas de las empresas sociológicas? ¿Por qué por primera vez se reconoce que Juanma Moreno y el PP va a ganar en Andalucía y que podría hacerlo por 49 escaños lo que le permitiría gobernar cómodamente sin más que el apoyo externo de Vox?

Pues, sencillamente, porque por primera vez Tezanos ha decidido decir la verdad, ese amigo que Pedro Sánchez tiene colocado en el instituto demoscópico que pagamos todos.

¿Y por qué, por qué ha decidido decir la verdad? Pues no por amor a las cosas y a la verdad, si no porque, realmente, no saben como movilizar el voto socialista en Andalucía y que hay que salir a votar porque pueden peder de forma contundente y por eso se lo dice Tezanos en las encuestas.

Lo intentó de otro modo en las elecciones de Madrid exagerando el resultado socialista para animar a sus votantes, pero como se dio tal batacazo ahora ha intentado este segundo método. Es hora para el PSOE de pensar. Porque hay que ver los seres humanos qué espejismos vivimos, casi cuarenta años en Andalucía votando al PSOE porque pensaba la gente que si no se le caía el techo encima y tan pronto ha salido ese partido del poder, te das perfecta cuenta que otros también pueden hacerlo, incluso mejor, y que no te va a pasar nada y que en democracia, las cosas son así".