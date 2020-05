Consejero de Sanidad de Madrid: “La decisión ya estaba tomada, el castigo a Madrid siempre es implacable”

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este viernes que la Comunidad de Madrid tampoco pasaría de fase en la desescalada por el coronavirus la próxima semana, una decisión que desde el ejecutivo regional achacan a “causas políticas”. Una medida que el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, explica en COPE que la sensación “ya estaba tomada” antes de la reunión bilateral que mantuvieron gobierno nacional y regional esta semana para presentar los datos. “El castigo a Madrid siempre se da de manera implacable”, explica el consejero en Fin de Semana de COPE.

Y es que, para Ruiz Escudero, los motivos detrás de la negativa del Ejecutivo nacional para negar el pase de fase radica en razones políticas: “todo ello sin una argumentación técnica, si hubiéramos recibido algún input hubiéramos entendido por qué no habríamos pasado de fase, pero cuando se apela a términos como la prudencia o la capacidad de movilidad, da lugar a la interpretación”, explica. “La gobernanza parece que solo va en un sentido y nunca se escucha a lo que dice la comunidad”, lamenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), el vicepresidente, Ignacio Aguado (i) y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero (arriba). EFE/Ballesteros/ArchivoBallesteros

¿Ayuso se enteró por rueda de prensa?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó en redes sociales que se enteró de que la región no pasaría de fase de desescalada a través de la rueda de prensa. Ruiz Escudero revela que fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien le llamo “poco antes de la rueda de prensa” para comunicárselo. “El ministro me llamó por la tarde para avisarme que no pasaríamos y que tomarían algunas medidas en cuanto a flexibilización de la fase 0. Pero todo ello sin una argumentación técnica”.

“La llamada fue poco antes de la rueda de prensa, por lo que prácticamente se enteró por la televisión, tampoco fue una llamada de larga duración”, explica el consejero de Sanidad.

Protestas en Núñez de Balboa

Sobre la protestas esta semana en la calle Núñez de Balboa de la capital, el consejero de Sanidad defiende que “esas manifestaciones recogen ese estado de hartazgos que tienen los madrileños con esta situación”. “No alcanzan a entender que algo en lo que tiene la Comunidad competencias como la salud, desde el Gobierno toman una decisión al margen de lo que quiere Sanidad y se catigue a Madrid de esa manera...”

Vecinos del madrileño barrio de Salamanca se manifiestan en la calle contra el Gobierno por la gestión en la crisis del coronavirus, este viernes en Madrid. EFE/MariscalEFEM0353

“Que se castigue a Madrid de esa manera, los madrileños llevan mucho tiempo confinados, y ya quieren volver a esa actividad con toda la seguridad del mundo, y va a ir a más, porque las concentraciones están aumentando. Yo les pido la máxima seguridad pero es algo que no se puede contener”.