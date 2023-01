La comunidad china en nuestro país celebra el Año Nuevo Chino: "España es un país muy abierto para nosotros"

Probablemente pensabas que, bien entrado enero, se nos habían acabado las fiestas. Pero no, porque hoy, comienza una nueva, una que no estamos acostumbrados a celebrar pero que, en ciertos barrios de algunas ciudades de nuestro país, está cada vez más presente. Te hablo del Año Nuevo Chino, que da comienzo hoy.

A partir de este domingo, entraremos en lo que conocemos como el "Año del Conejo" y que durará hasta enero o febrero del año que viene. No sabemos si lo sabes, pero España es el tercer país receptor de ciudadanos chinos de la Unión Europea, lo que significa que unos 300.000 chinos viven en nuestro país, y buena parte de ellos, en Madrid, donde hay una colonia de unas 70.000 personas.

¿El epicentro de la comunidad china en Madrid? El barrio de Usera, donde hoy dan comienzo las festividades de año nuevo. Para conocer cómo va a ser, cuáles van a ser sus costumbres y cómo lo celebran, el equipo de Fin de Semana se ha trasladado hasta ese barrio madrileño y, ahí, hablamos Dawei Ding, con vicepresidente de la Asociación de Chinos en España.

"Es una celebración grande con muchas actividades después del parón que tuvimos en pandemia" nos empezaba contando. Así que sí, vamos a ello, y nos metemos de lleno en nuestra primera parada: un restaurante chino. "España siempre ha sido un país muy abierto para los inmigrantes, aquí hay buenas oportunidades, se vive bien, y se corre la voz entre los parientes para que venga más gente" nos contaba Dawei Ding mientras pedimos comida típica de su país.

Hemos parado en este restaurante porque, como nos cuenta Dawei Ding, son el comercio y la restuaración los sectores a los que más se dedican los ciudadanos chinos que vienen a nuestro país. "Eso sí, los de segunda generación, ya se dedican a otras profesiones, aunque tradicionalmente los que vienen son muy emprendedores y prefieren montar sus propios negocios de hostelería y de comercio" explicaba.

Cómo se celebra en España y por qué es importante

"Es la fiesta más importante para nosotros durante el año. Es el momento del encuentro de la familia, muchas veces los hijos o sobrinos viven en otras provincias, y es el momento adecuado para volver a la casa de las familias. Hay siete días de vacaciones" nos contaba Dawei Ding acerca de la importancia del Año Nuevo Chino en su cultura. Una tradición que han exportado a otros países cuando les ha tocado irse a vivir fuera.

Por eso, lo celebran tanto en nuestro país, con desfiles, comida y bailes por la calle. "Ponemos una mesa llena de platos típicos, algunos no deben faltar por su significado, como la verdura verde, que eso significa que eres transparente y no ocultas nada, o el pescado, que eso significa que sobra, abundancia" nos explicaba. "Los mayores dan sobres rojos a los más pequeñitos con dinero, lo que importa es el significado que transmite amor de generación en generación".

Ojo, porque dice que la celebración no termina ahí y que lo importante es, al día siguiente, saludar a toda tu familia y felicitarle el año. En Usera ya han empezado a prepararlo todo de buena mañana: dragones rojos por la calle, farolillos e instrumentos en plena calle. "Solemos juntarnos varias familias, esta mañana nos hemos levantado temprano para ir a comprar la comida. Mucha gente ha venido desde China, aunque menos, por el COVID" explicaba.