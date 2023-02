Cómo preparar las plantas para la primavera: Atento a lo que dicen algunas hojas y raíces

En dos días comienza el mes de marzo y es el momento de recuperar huertos, campos, se preparan terrazas y jardines para que luzcan en todo su esplendor después de los rigores del invierno

Paula Orozco es la directora del centro de jardinería La Mezquita de Cuenca y nos ha ayudado a entender cuál es el proceso que debemos seguir para preparar nuestras plantas en Fin de Semana COPE.

Además de haber conseguido, con sus consejos, que por primera vez la flor de pascua -Euphorbia pulcherrima-, le haya sobrevivido más allá de Navidad a Cristina López Schlichting, Paula nos recomienda empezar a trabajar en nuestras plantas de nuestras terrazas aunque como el invierno no se quiere ir pese a que en febrero la primavera siempre nos va dando pistas de que va a venir, “podemos ir haciendo alguna cosita”.

Cambiar de maceta, hacer una purga de la raíz y poner fertilizante

Vamos a comenzar con nuestras planta de interior “aunque creamos que las tenemos ahí en un clima estable, en un efecto invernadero, la planta se va enterando de que llega la primavera porque van aumentando las horas de luz. Están tan contentas. Hay que vigilar si tenemos alguna hoja seca, si necesita algún trasplante es el momento ideal y hay que ponerle un poquitín de abono porque la planta va a comenzar a trabajar y para trabajar hay que estar bien nutrida. Hay que ponerle fertilizante, ver si hay que trasplantar y que tenga la luz natural al día y la planta lo va a notar dentro de poquito” recomienda la experta en jardinería.

Y ¿hay que trasplantar todas o solo las que necesiten una maceta mayor? La planta de interior no crece con la misma rapidez y menos un planta a la que estamos obligando a estar un entorno como nuestros pisitos y en una maceta... pues crecen más lentas que en su hábitat natural, pero aunque sea cada dos años estaría bien hacerles un trasplante. Es cierto que no se puede cambiar a una maceta mayor o mayor porque llegaría un momento que la maceta no nos entraría en casa, pero sí se puede hacer una purga de raíz, renovar la tierra que puede no ser ya ni tierra, sino polvo” advierte Paula Orozco que aconseja aunque la planta sea muy grande “se puede sacar de la maceta, se le quita la tierra vieja, se puede hacer una poda de raíz y de hoja”.

Las hojas del ficus te dicen si está sufriendo estrés hídrico

¿Qué nos está diciendo las hojas que se empiezan a secar por las puntas? “A esa planta le está ocurriendo un estrés hídrico. La planta te está diciendo que le pasa algo o le estás poniendo agua de más o le esta faltando. Es el problema de nuestras plantas que no nos pueden decir qué les pasa y a veces esos síntomas nos confunden. El ficus que solemos tener en casa necesitan muy poca agua y si se empiezan a secar las hojas habría que poner un tratamiento si es un hongo para que no avance más”.

¿Qué plantas que metemos en invierno en casa debemos sacar ahora fuera? “Hay gente que guarda los geranios que no mueren en invierno y si los guardamos dentro están deseando ya salir, pero como por las noches todavía hace mucho frío, se pueden sacar por el día y se puede guardar por la noche. Los geranios son súper floribundos, no le cuesta nada de trabajo sacar flor y si no saca flores es que le pasa algo y ese algo es alimento con forma de abono y los hay muy cómodos en forma de bolitas, granitos que se pueden poner en la jardinera o en la maceta o líquido en el agua de riego, lo que menos pereza dé”, pero no olvidar esa alimentación insiste la experta en jardinería.

El cesped, verde precioso en un mes

Para los que tienen la suerte de tener un jardín con césped ¿qué hay que hacer para revivirlo después de las heladas, la nieve, la lluvia o el viento? “Pues hay una técnica que consiste en sacar todas las hojas que han hecho una capa marronzucha que no deja brotar el césped, todo eso hay que quitarlo. Se puede hacer con una máquina o a mano con un rastrillo. Eso es como si nos pasamos un año entero sin cepillarnos el pelo, imaginad que va a salir de ahí cuando empecemos a cepillar y sacar hojas muertas y todo estropeado. De repente el césped va a decir, ostras que me están llegando los rayitos de primavera a la base de mi hoja y si se le pone un abono específico para césped que le va a ayudar a brotar y se va a poner verde precioso en un mes”.

¿Cuándo hay que hacer la poda de árboles y plantas? “Ya, deberíamos haberla hecho en enero, incluso en diciembre si ya ha entrado bien el invierno, cuando la planta está dormida , si empieza a brotar se nos ha hecho un poquito tarde, pero como este invierno está siendo duro y cuando tiene que ser, se está a tiempo de podar. Hay que podar las ramas secas, las que hayan nacido este año pasado y se crucen y se rocen, para que entre toda la luz a la copa”, señala Paula Orozco.

Rosales y orquídeas

Para los amantes de los rosales, ¿en qué fase están ahora? “A los rosales ya se les ha tenido que haber podado y lo que hay que hacer es una buena limpieza de suelo, al rosal le gusta mucho que le muevan el suelo y esa primera capa de raíces si se rompe le va muy bien porque va a estimular a la planta y un buen abono específico de rosales para que haya rosas todo el verano y hasta bien entrado el otoño”, responde la experta.

¿Se puede trasplantar una orquídea en plena floración? “La orquídea es una planta epífita, es decir, que crece sobre otro vegetal no necesita suelo, en su hábitat natural están enredadas en troncos de árboles y volcadas boca abajo, pero si ahora tiene botoncitos de flor si la trasplantamos va a sufrir por lo tanto lo mejor es esperar a que termine la floración y al cambiarla de maceta se puede revisar las raíces y quitar las que estén estropeadas. Las orquídeas necesitan muy poca agua, y son muy curiosas y astutas, mientras la raíz está verde no necesita agua cuando se pone blanca es cuando hay que regarla”.