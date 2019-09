Cómo gestionar las emociones y los dispositivos digitales en la vuelta al cole

Al margen de la polémica de los libros de texto, que no es nueva porque los editores llevan varias años en esta época denunciando que cada vuelta al colegio las comunidades autónomas que sustentan las competencias en educación presionan para sus cambios de contenido que rozan a veces el esperpento, las familias se preparan para la vuelta al cole. Pero por encima de la manipulación ideológica están los sentimientos y las emociones de nuestros hijos.

Hay muchos tipos de padres, los que hoy domingo 8 de septiembre ya tienen los libros no sólo comprados, sino también forrados. Los que tienen todo el material comprado. Los que tienen los uniformes controlados sabiendo lo que vale y lo que no. Los que saben el día que empieza el colegio. Y luego están los padres que no tienen nada comprado, ni preparado y lo que es más, no tienen claro el día si tienen que ir el martes o el miércoles a la escuela. Y no exageramos, porque esto es patente en los grupos de whatsupp que ya han empezado a funcionar. ¿A que sí?

Eso no significa ni que sean mejor ni peor, cada uno lleva su ritmo organizativo y vive tan al límite como desea. Es verdad que el primer día de clase lo importante es que vayan limpios y desayunados porque no suelen empezar al 100%.

Otro tema que preocupa y mucho es el uso de los dispositivos móviles. Cerca del 15% de los alumnos españoles admite estar pendiente de su smartphone en clase. A esto hay que añadir que el 90% de los adolescentes ya dispone de estos dispositivos, algunos tienen hasta cinco. Durante todo el verano seguro que has tenido que luchar contra la “barra libre digital”. Conectados constantemente para hablar con sus amigos por whatsapp, saber lo que hacen sus influencers favoritos por Instagram, ver vídeos que a ti te resultan absurdos en Youtube y no parar de jugar en línea.

Y ahora, esta semana hay que cortar ese consumo desmedido. Empiezan las clases y los expertos nos dicen que su uso en el colegio les resta concentración, sedentarismo en los recreos y a veces problemas en sus relaciones con los compañeros por malas prácticas.

En España no hay una ley que prohíba los dispositivos en las escuelas como en Francia; cada centro tiene sus propias reglas y así las aplica con el apoyo de las familias. Aunque esto no ocurre siempre. Los expertos en alfabetización digital insisten en que la clave no es prohibir sino educar y limitar.

La Fundación De Ayuda a la Drogadicción lleva estudiando, analizando e interviniendo en este tipo de adicciones desde hace ya varios años, y sus cifras ahora al inicio de curso son muy interesantes. Cristina ha entrevistado a Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD.