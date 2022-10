Carmen Lomana sorprende con su opinión sobre el 'look' de Irene Montero el 12-O: "Es la primera vez"

Carmen Lomana ha pasado revsita a los 'looks' de algunas de las mujeres más influyentes de nuestro país que desfilaron por el Palacio Real en la audiencia con los Reyes el día de la Hispanidad. Entre las analizadas han estado Yolanda Díaz, Isabel Díaz Ayuso, la Reina Letizia y hasta Irene Montero, sobre la que Lomana ha sorprendido con su opinión.

Yolanda Díaz "iba ideal"

Lomana ha respondido a la pregunta de una oyente de 'Fin de Semana COPE' que quería saber su pinón sobre el 'look' de algunas de las ministras del Gobierno. "Bueno, pues en general las ministras... había algunas que no sé quién dijo, se creyeron que era Halloween", ha señalado. "Hubo alguna, una que iba como en traje regional, pero iban normal, nada especial", ha querido destacar. Lomana ha asegurado que, en general, "no iban muy bien arregladas, exceptuando a Yolanda Díaz", de la que ha dicho que "iba ideal con un vestido de satén de seda que es la moda".

El vestido de Yolanda era "entre gris y beige" y para Lomana "estaba ideal. Y luego, pues claro que se puso gafas", ha defendido. "No será muy protocolario, pero estaba fuera, había sol y yo encuentro que estaba súper 'cool'. A mí me encantó, dicen que cuando es una cosa... pero vamos, es un protocolo relativo. Estás viendo un desfile, luego al Palacio Real... Cuando fue a saludar a los Reyes no llevaba gafas", ha insistido Carmen Lomana sobre el 'look' de la ministra de Trabajo, a la que ha excusado asumiendo que "puede tener ojos muy débiles o estar con algo de conjuntivitis".

Irene Montero, a examen

"Es la primera vez que encuentro a la ministra de la Mujer... ¿cómo se llama?", ha preguntado una Carmen Lomana que no recordaba el nomrbe de Irene Montero. Aun así, sí que recordaba cómo iba vestida, algo que le ha causado un profundo agrado: "bien vestida. Llevaba el color corporativo y morado, pero que ahora está muy de moda, entonces puedes obviarlo", ha señaldo.

"Pero estaba más arreglada, estaba mona. Ella es muy guapa. Otra cosa es que a mí no me guste nada su ministerio ni las tonterías que dice, pero me gustó", se ha defendido Lomana. "Iba bien, iba muy bien con un vestido muy del estilo de lo que hay que llevar. Llevaba las mangas de gasa, creo, morado. Estaba monísima", ha resumido para terminar: "Mira, una cosa es las ideas de la gente y otra es decir, pues la realidad", ha comentado.

Ayuso de azul y Susanna Griso de rosa

Cristina López Schlichting le ha querido preguntar por el 'look' de otras políticas: "¿Cómo viste a Ayuso de azul COPE?". La colaboradora de 'Fin de Semana COPE' se ha mostrado muy contundente: "No me gusta nada. No me gustó", para aun así, destacar que, "sin embargo, para mí la mejor fue Susanna Griso".

De la presentadora de 'Espejo Público' ha asegurado que "Susanna iba ideal, de un rosa, de gasa el pantalón, y como ella tiene esa planta y es tan alta, estaba muy elegante", ha destacado.

¿Y el 'look' de la Reina Letizia?

Schlichting le ha querido preguntar por otra de las protagonistas de la jornada: "¿La reina que te pareció, porque ha sido muy alabado?". En este caso, la opinión un poco más positiva que en el de Ayuso".

"La Reina iba bien, muy correcta y bien para lo que era. Era muy neutro. Como era muy neutro tampoco da pie a que la critiquen, pero era mono, le quedaba muy bien y lo que no me gustó nada son los zapatos blancos y el bolso blanco", ha terminado por señalar.

"No venía a cuento. Mira, los zapatos blancos son muy catetos, que quieres que te diga. Son horribles. Nadie elegante, nadie te dirá un zapato blanco. Puede ser 'nude'. Un blanco matao, un poco beige. Un poco gris, pero ese blanco no le iba porque el vestido era elegante, era muy mono. Un vestido como de gasa normal. Bien, iba normal. La he visto mucho mejores", ha analizado Carmen Lomana en 'Fin de Semana COPE'.