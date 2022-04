Carmen Lomana señala el único complemento que no puedes llevar en Semana Santa: “Es una locura”

La colabora de COPE, Carmen Lomana, daba la clave este sábado en el consultorio de Fin de Semana sobre los complementos que no pueden faltar en estos días de Semana Santa en Sevilla, a la vez que señalaba el único que no aconseja que lleve nadie. Además, la socialité reaccionaba al conjunto que vestía el pasado Domingo de Ramon Cayetana Rivera, la hija del torero y colaborador del programa de Antena 3, 'Espejo Público'.

Concretamente, en la sección del consultorio de Fin de Semana, uno de los oyente preguntaba a la influencer por la decisión que había tomado la hija de Fran Rivera de cara al calzado de la Semana Santa. “He visto que la hija de Fran Rivera, Cayetana, fue el Domingo de Ramos con un pantalón de vestir combinado con unas alpargatas, ¿que te parece?”, le preguntaba uno de los findenautas.









El complemento a evitar en Semana Santa



Y es que la socialité se mostraba encantada con la elección de Cayetana para el Domingo de Ramos, señalando que las alpargatas eran una buena opción para el empedrado sevillano. “Para ir de procesiones, y en Sevilla que están todas las calles empedradas, lo mejor que puedes hacer, yo siempre voy con zapato plano, pero llevar una alpargata con una cuña es mucho más lógico, porque con tacones no hay quien vaya por ahí”.

En esa línea, Lomana insistía en la imposibilidad de seguir los pasos de Semana Santa en zapatos de tacón: “Tú no puedes ir siguiendo una procesión en una calle empedrada, llena de gente, con tacones, es una locura, a no ser que vayas con mantilla, y ahí sí que hay que llevar tacón, aunque no mucho”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Volviendo a Cayetana: “Pero me parece bien, que vaya con pantalón bonito y alpargata seguro que iba monísima. Pero Sevilla, de verdad, si vais de procesiones, llevad zapato plano y cómodo, porque sino podéis acabar con un tobillo roto”, comentaba Lomana en Fin de Semana. “A mí me gusta mucho cangrejear: mirando al paso hacia atrás, no siempre puedes hacerlo pero es maravilloso, y si no llevas un buen calzado te estampas por ahí. Yo en Sevilla es rarísimo que lleve tacón, no solo en Semana Santa”.









Carmen Lomana y las mantillas



Precisamente la presentadora de Fin de Semana, Rosa Rosado, insistía a Lomana en el detalle de las mantillas, en tanto que ha mencionado que es el único caso en el que vería bien el uso de tacones en la Semana Santa sevillana. La influencer aplaudía la cantidad de jóvenes que las llevaban esta semana.

“Qué bonito, yo he subido a Instagram una foto con mantilla. Este viernes había muchísimas chicas con mantilla, además que como favorece estas andaluzas, con los pelos oscuros, peinadas con un moño atrás, están elegantísimas e ideales. Qué bonito guardar todas las tradiciones, y los jóvenes estaban dándolo todo”, concluye.