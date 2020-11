Carmen Lomana dicta sentencia sobre Kiko Rivera y la herencia de Paquirri: “Si no lo sabía es su problema”

Carmen Lomana se ha vuelto a pronunciar sobre la guerra que mantiene Kiko Rivera con su madre Isabel Pantoja y ha dictado sentencia sobre la famosa herencia del torero Paquirri de la que ya se han emitido dos especiales en Telecinco. Y es que el dj reclama parte de la finca Cantora, la finca que heredó de su padre, así como lanzó graves acusaciones hacia su madre sobre los objetos personales del diestro, sobre los que la tonadillera interpuso una denuncia de robo.

“Pienso que lo que se está haciendo con Isabel Pantoja es una vergüenza, de despelleje, de tirarla a matar sin ninguna caridad, son pocos motivos legales”, comenzaba este sábado la socialité en su sección en Fin de Semana de COPE. Y es que, según argumenta Kiko Rivera, su madre le hizo firmar unos papeles cuando tenía 18 años y en los que su madre le habría robado la herencia que le corresponde de Paquirri.

Lomana dicta sentencia sobre Kiko Rivera

“Lo que ha hecho este chico es contra natura, no puedes poner así a tu madre públicamente, te vas a tu casa y le dices todo lo que le tengas que decir”, comenta visiblemente enfadada la colaboradora a Cristina López Schlichting. “Además, que está todo prescrito”, comentaba con rotundidad. Pero no se quedaba ahí, sino que Lomana hacía también referencia a los supuestos papeles que el Dj asegura que su madre usó para desheredarle.

“Y si con 18 años dice que no sabía lo que firmaba, pues problema de él, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, respondía tajante. Unas palabras a las que se sumaba la directora del programa, Cristina López Schlichting: “Estoy contigo en que mover estos trapos sucios en público es interesado”.

Ramón Calderón arremete contra KIKO RIVERA y TELECINCO : "Si no piden perdón iré contra él. Es muy grave" "Esa cadena de televisión algo debería decir" #Televisionpic.twitter.com/pMXGCojdF6 — MASPITV (@TVMASPI) November 17, 2020

Lomana pide respeto para Pantoja

Y es que para socialité los motivos de las declaraciones están claros: sacar beneficio monetario directamente de la televisión. “La discreción no es rentable, entonces tiene que contarlo todo como si estuviera en el psiquiátrico, si él lo dijo. “Es que me quedo fenomenal, si esto es como una terapia” y, si no fuera poco, luego da una entrevista en la que sigue, pero cobrando, eso le quita la razón”.

Además, advierte Lomana de que se está manchando la imagen de una de las mayores artistas españolas y de proyección internacional. “Hay que tener respeto por nuestros artistas. Isabel habrá hecho sus tonterías en la vida, pero ha sido la última gran cantante de copla”.

Audio

Por último, recordaba que se trata de una polémica de alcance nacional, con lo que ello colleva para la imagen de la tonadillera. “Y que esto está repercutiendo en Latinoamérica, en todas las televisiones, en Estados Unidos… Por favor, ella ha sido un ídolo, y su hijo no puede fregar el suelo con ella”.