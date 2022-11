Carmen Lomana explica el truco infalible para que no te salgan bolitas en el jersey: ¡dentro de la lavadora!

Te compras un jersey nuevo. Le coges cariño y te lo pones para todo, también es normal, con este frío. Lo vas a lavar, y al poco, aparecen. Están ahí y tu jersey ha quedado prácticamente para el arrastre. Son las temidas bolitas. El tejido de los jerséis, cuando son lavados de forma poco cuidadosa o mezclándose con otras prendas, acaba por expulsar estas protuberancias en miniatura que pueblan la que un día fue tu prenda favorita. Tranquilidad. Carmen Lomana tiene la solución.

Audio





La marca de jerséis que da mejor resultado

Lomana ha querido comenzar hablando de la problemática que entrañan los jerséis de un tejido muy concreto, el cachemir: "Tú, un jersey, a no ser que te vayas a comprar cosas de cashmere, no es muy caro", ha apuntado, para destacar las bondades de moda española. "Gracias a Dios tenemos un low cost que para mí, los jerséis que mejor resultado me dan, son, lo voy a decir, los de Zara, porque es un punto con mezclado con elastano y a veces con cashmere, también, y los puedes lavar en la lavadora, que es una maravilla", ha destacado sobre la marca propiedad de Amancio Ortega.

En cambio, Lomana ha asegurado que en el caso de comprar "un cashmere 100 %, todo son bolitas. Y se te estropean y no los puedes lavar en la lavadora", un problema al que muchas otras prendas de este tipo, independientemente del tejido con el que están elaboradas, se enfrentan. En este sentido, Cristina López Schlichting le quiso contar a Lomana: "El único jersey de cashmere que he comprado yo en 20 años, que lo compré el año pasado, unas bolas", se quejaba.

"Y luego mételo en la lavadora, aunque sea en frío, que se te queda tieso", ha añadido Carmen Lomana. "Hay que comprar baratos, que parece mentira, pero dan mucho mejor resultado", ha aconsejado sobre los jerséis. Aunque Schlichting, siempre atenta a lo que dicen sus colaboradores en 'Fin de Semana COPE' le ha hecho una pregunta muy relevante.

Di adiós a las bolitas de tu jersey

"¿Y tú metes los jerséis en la lavadora?", le ha preguntado Cristina a una Carmen Lomana que ha explicado cómo debes lavar en concreto los jerséis para evitar que salgan bolitas. "Yo sí, y me quedan maravillosos, pero claro, solitos", ha defendido la colaboradora de 'Fin de Semana COPE'.

¿Y cómo hay que hacerlo? Lomana explica su truco infalible: "Solos, en una bolsa y a 20 y luego con un centrifugado de 600 y en un programa de ropa delicada, claro. Y quedan maravillosos y queda maravillosa la seda y los camisones. Lo que no puedes meter es toallas con jerséis y luego ten mucho cuidado con los colores", ha detallado en la explicación de su proceso para limpiar jerséis y evitar bolitas.

"Yo lo negro lo pongo solo, en una bolsa, y con un detergente especial de ropa negra para que el color lo potencie", algo que Schlichting parecía no conocer: "Yo no sabía que había detergentes así", lo que ha provocado que Lomana lance una seria advertencia en pleno directo: "¡Si es que yo voy a hacer aquí un consultorio de consejos domésticos!", estaremos atentos a ver si cumple con su amenaza.