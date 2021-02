El reproche de Carmen Lomana a Enrique Ponce tras la multa de 1.440 euros a Ana Soria: “¡Pero vamos a ver!”

La colaboradora de Fin de Semana, Carmen Lomana, reaccionaba este sábado a la multa que ha tenido que pagar la joven Ana Soria cuando estaba con su novio, el torero Enrique Ponce y que le va a costar un total de 1.440 euros. Lo hacía en la sección de 'La Hora Lomana', en la que la socialité mandaba un recado al diestro y a su pareja tras escuchar los motivos por los que le dio el alto la policía.

Y es que hace poco más de una semana llegó hasta los medios de comunicación que la policía había dado el alto a Ana Soria cuando estaba conduciendo el coche con el que regresaba a Almería. Y es que la joven no llevaba carnet de conducir, hasta el punto de que intentaron cambiar de asientos después de que los agentes les pidiesen que detuviesen el vehículo. Algo que Soria desmintió a los medios de comunicación, pero que finalmente se hizo público a través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ahora, el Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha condenado al pago de una multa de 1.440 euros por un delito contra la seguridad vial a la joven tras la celebración de un juicio rápido el pasado 1 de febrero.

El reproche de Lomana a Ana Soria y Enrique Ponche

Precisamente este tema ha sido uno de los que ha comentado la ex concursante de 'Supervivientes', Carmen Lomana, durante la sección de 'El Exprimidor'. Como uno de los colaboradores de Fin de Semana de COPE le aclaraba: “Ana Soria dijo que no iba a decir por qué”. En medio de todo el revuelo que se ha montado por el incidente, la socialité no daba crédito a la situación y por qué habían optado por dar clases de conducir en autovía.

“Pero vamos a ver, una clase de conducir con tu novio la das en carreteras secundarias, o que no pase nadie, pero no en una vía urbana”, exclamaba la colaboradora este sábado. Maiki De Toro, colaborador de la sección le corregía: “Una clase de conducir la das con la autoescuela, Carmen, que es con quien hay que darla, no le dices a Enrique Ponce que saque el coche. Es que hay que ser animal".

La propia presentadora del programa, Cristina López Schlichting, intervenía en el debate para posicionarse junto a Lomana en el reproche al torero y a la joven: “Desde luego no la das por el centro de Madrid, tiene razón Carmen”.

Lomana, sobre Ana Soria

Y es que no es la primera vez que la socialité da un tirón de orejas a Soria. Ya el pasado mes de enero, cuando la acusó de estar “marcando terreno” entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce. “Es que eso es lo lógico, esta chica no se ha enterado todavía de que Enrique Ponce sigue casado, que tiene una familia y que a ella le adora, pero lógicamente sus hijas tendrán que pasar la Navidad o dividirse, al menos”, comentaba por entonces la ex concursante de Telecinco.