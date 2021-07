Carmen Lomana desvela la prueba que tuvo que pasar Sara Carbonero con Kiki Morente: “Soy amiga de Estrella”

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha aclarado la prueba que tuvo que pasar la periodista Sara Carbonero con su nueva pareja, Kiki Morente, hermano de la cantante Estrella, de la que la socialité asegura que es “muy amiga”. Y es por eso que ha arrojado luz a cómo es la personalidad de la nueva ilusión de la que ha sido durante años la mujer del futbolista Iker Casillas y con el que ha tenido dos hijos.

Ahora, Carbonero parece haber pasado página con un nuevo amor: el hijo de una familia de artistas. Y es que ambos parecen haberse conocido a través de las redes sociales y con la ayuda de unos amigos. La noticia se conocía esta semana después de que la periodista de Radio Marca acudiese a un concierto de Estrella Morente en el que estaba presente su hermano y donde ambos habrían coincidido... Y algo más.









Carmen Lomana y cómo es el novio de Sara Carbonero



Era la propia colaboradora de Fin de Semana la que parecía estar interesada en hablar del asunto en su sección de este sábado 'La Hora Lomana', ya que se lanzaba a preguntarle a la presentadora, Cristina López Schlichting: “No sé si os habéis enterado del romance de un hermano de Estrella Morente con Sara Carbonero”. La comunicadora de COPE, que no daba crédito, le preguntaba por el asunto y la ex de Supervivientes respondía:

“La familia Morente son fantásticos, yo soy muy amiga de Estrella, pero es que este chico es estupendo, guapísimo, toca la guitarra que te mueres, canta cuando quiere cantar, no es que se dedique a ello”, comentaba sobre Kiki, el nuevo amor de Sara. “Es un regalo para los dos. Ya llevan como dos o tres meses”, aclaraba la socialité. Y es que, a pesar de que ya llevan más de 60 días juntos, ha sido esta semana cuando se ha conocido la conexión entre ellos.

Lo que Sara tuvo que hacer



Kiki Morente tiene 6 años menos que Sara Carbonero y se conocieron por amigos en común, como comenta la colaboradora de COPE. Pero ha sido un episodio de la pasada semana el que ha marcado un antes y un después entre ellos, según Lomana. El pasado 2 de julio Sara estuvo en un concierto de Estrella donde él hacía los coros y luego se fueron a la casa de la periodista.

Según la socialité, Sara ha tenido que pasar una peculiar prueba que, seguro, le sonará a más de uno que haya comenzado a tener una relación con alguien nuevo: “Le presentó a toda la familia”, comenta. Y es que, el motivo de hacerlo con tan poco tiempo juntos, es “porque los Morente son una piña y es muy importante integrarla, que les caiga bien y se lleve bien con ellos”, aclara Lomana en Fin de Semana de COPE. “Es la noticia alegre”, concluye.