Carmen Lomana confiesa que Risto le tiene bloqueada y estos son los motivos: "le ha debido sentar mal..."

Sin duda, ha sido una de las noticias de más relevancia en la actualidad de la prensa rosa en esta semana: Laura Escanes ha pasado definitivamente página. Y es que la influencer y modelo ha dejado atrás la relación que mantuvo con Risto Mejide durante siete años y ha encontrado de nuevo el amor.

Así lo publicaba la revista Lecturas, que mostraba unas fotos en donde la modelo se besaba apasionadamente con Álvaro de Luna, un cantante dos años mayor que ella. Lo hacían en Tenerife, el mismo lugar donde se conocieron, apenas unos días antes de que la mediática pareja comunicara su ruptura.

Y es que este nuevo amorío ha causado muchísimo revuelo, teniendo todavía más en cuenta que, desde que salió a la luz, Risto dejó de seguir a Laura y ella hizo lo mismo. Además, ni Laura ni Álvaro se han pronunciado, aunque a este último se le adivinaba una sonrisa cuando le preguntaban por ella.

Y de preguntas va la cosa, porque hemos querido que nuestra colaboradora de todos los sábados en Fin de Semana, Carmen Lomana, nos diera su punto de vista sobre esta relación.

"Laura, te doy la enhorabuena, él me pareció una persona maravillosa" comentaba. "Es muy joven y muy guapa, por eso ha pasado lo que ha pasado. Ha dicho 'yo he estado con uno mayor, pues ahora con uno más joven, y ya está'. Pues ale, a vivir que son dos días" sentenciaba la sociaité.

Claro, que lo que realmente nos ha llamado la atención a todos es lo que ha terminado comentando casi de pasada. "Risto a mí me ha bloqueado. Gracias, qué inmaduro eres" nos decía indignada. ¿El motivo? Ella misma lo explicaba.

Los motivos por los que Risto Mejide ha bloqueado a Carmen Lomana

No dábamos crédito cuando Carmen Lomana ha comentado, impertérrita, que Risto Mejide, con el que ella ha colaborado en ocasiones, le tiene bloqueada en las redes sociales. Claro, que no se ha cortado un pelo contándonos cuáles son, según ella, los motivos de ese bloqueo.

"Aquí dije que me parecía una incogurencia, cuando él ha vivido todos estos años su amor con su mujer en redes sociales y en Instagram, con el Hashtag Todo el Rato..." refiriéndose a cuando hace unos semanas, la socialité confesó que no entendía por qué no se pronunciaban sobre el divorcio cuando han vivido ambos de mostrar su amor en redes sociales.

"Le ha debido sentar mal y me ha bloqueado, como a los niños" sentenciaba. Además, le ha hecho una petición: "Ya me estás desbloqueando, que el otro día te quería mandar un mensaje para mandarte una noticia y dije, 'anda, que me tiene bloqueada'" explicaba.

"Risto, que se mete con todo el mundo, que pone verde a todo lo que se mueve, que va de sobrado, que dice que 'no' en los concursos porque es Risto y le da gana de decirle que no...Pero claro, 'a mí no me digas nada, que como me digas algo te bloqueo'" contaba enfadada.