"Otras personas": Lomana señala a quien habría provocado la ruptura entre Risto Mejide y Laura Escanes

Estos últimos días, la prensa del corazón ha dejado grandes titulares protagonizados, en especial por algunas de las rupturas sentimentales más sonadas de los últimos tiempos. El caso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha llevado la mayoría de focos, pero no menos sonada ha sido la ruptura entre el periodista Risto Mejide y Laura Escanes, con quien tenía una hija en común.

Risto Mejide y Laura Escanes: siete años de matrimonio

Cristina López Schlichting ha recordado este 'Fin de Semana' en COPE cómo hemos conocido "otra separación que quería pasar desapercibida con todo lo de Tamara Falcó", algo que finalmente no ha ocurrido dada la notoriedad de los protagonistas de la misma: "Pero que no lo ha conseguido, es la de Laura Escanes y Risto Mejide", ha apuntado Schlichting.

En ese momento, Carmen Lomana, la colaboradora que más y mejor conoce estos temas en la radio ha pasado a dar su valoración sobre la ruptura: "Esos me dan pena, fíjate, porque ahí sí que había mucho amor, mucha pasión", ha analizado en contraposición a la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, donde Lomana se ha mostrado mucho más crítica.

"Siete años de matrimonio, una niña", ha añadido la directora de 'Fin de Semana COPE', Cristina López Schlichting. Lomana, por su parte, ha querido hacer un breve análisis de los motivos de la ruptura: "No creo que sea por la diferencia de edad. El amor es una cuestión de comunicación y de estar a gusto, pero bueno, a veces se meten otras personas", ha terminado por comentar, ante la sorpresa del resto de miembros de 'Fin de Semana COPE', quienes le han preguntado: "¿Tú crees que ha habido terceras personas?".

Carmen Lomana tiene claro que ha pasado entre Risto y Laura

"Sí", ha respondido con rotundidad la colaboradora de 'Fin de Semana COPE'. Incluso ha ido más allá y ha señalado al miembro de la pareja que podría llevar la carga de la culpa: "Por parte de Laura", ha explicado. Cristina López Schlichting, en ese instante, ha intentado sonsacarle algo más de información: "Yo la he visto en HOLA viendo unas casas con un señor", a lo que el resto del equipo le ha aclarado a Cristina: "Es el marido de María Pombo que se dedica a esto de las casas. No es".

"No es ese", ha confirmado Lomana para justo entonces lanzar una reveladora pregunta: "¿Ella hizo un programa que se llama 'El Desafío'?", tras lo que se ha sucedido un momento de silencio. "¿Ahí lo dejas?", le han preguntado a Lomana, quien no contestaba hasta que Schlichting ha ido un poco más allá: "Uno de los que enseña a nadar".

Ahí Carmen sí que se ha arrancado y ha negado esa suposición: "No, a nadar, no, a bucear", ha añadido. "No es famoso, eso es lo que me han contado. Es que una anda por los pasillos, por las televisiones...", ha detallado Carmen Lomana. "Uno de los retos es la apnea", ha explicado Lomana sobre el programa en el que Laura Escanes tuvo que aprender a mantener la respiración bajo el agua. "Yo no he dicho nada, solo que la apnea a veces te ataca a la cabeza. Nuestros oyentes son muy listos", ha terminado por sugerir Carmen Lomana en 'Fin de Semana COPE'.