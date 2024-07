Bután, el país más feliz del mundo

Este fin de semana, junto con el escritor Andrés Pascual, iniciamos un viaje a la felicidad. Visitaremos rincones del mundo de los cuales traeremos aprendizajes extrapolables a la vida cotidiana.

En este primer viaje nos trasladamos directamente hacia Bután, el reino de la felicidad. Es un país del sur de Asia ubicado en la cordillera del Himalaya y sin salida al mar pero, ¿por qué se le conoce con este nombre? Andrés Pascual responde que: ”Fue cosa del padre del rey actual, que un buen día decidió construir o crear, más bien, el Índice de Felicidad Nacional Bruta, en contraposición al Índice de Producto Nacional Bruto. Entonces dijo, vamos a ver, no es posible que nos estemos constantemente fijando en lo material para medir la prosperidad de un país. No consideraban la felicidad como algo etéreo, sino como algo medible, y también como una obligación, porque ellos decían, si el gobierno no es capaz de hacer felices a los ciudadanos, ¿qué sentido tiene que exista el gobierno?”

Bután también se caracteriza por sus interminables subidas y bajadas por las montañas, porque está prohibido construir túneles y puentes: “Lo que tenemos que hacer cuando viajamos es dejar de lado los convencionalismos con los que normalmente bregamos en nuestro día a día y abrirnos a las circunstancias de cada lugar. Y te das cuenta entonces de su grandeza. Y era una maravilla, porque decías, mira, para llegar de aquí a allá, que lo estoy viendo, pues me va a llevar hora y media en el jeep. Y precisamente por eso es maravilloso, porque es único”.

Finalmente, el aprendizaje que extraemos de este reino de la felicidad es que no tenemos que focalizarnos en lo que tenemos, sino en lo que somos: “Dentro de lo que somos también está el tener, porque tenemos que pagar las facturas, el seguro del coche y la hipoteca. Pero somos muchos más cosas que el tener. Entonces, eso sí que es importante. Pero también me quedaría con otra, y es que en Bután, cuando hablamos de felicidad, ellos afirman con absoluta convicción ser más felices que nadie porque no ansían nada. Entonces, el hecho de no necesitar las cosas no quiere decir despreciarlas, no quiere decir no apreciarlas. Pero el hecho de ser capaces de aceptar tu situación y entregarte en todo lo que eres al momento, con todo lo que hay ahí o con todo lo que falta, sin vivir constantemente en la frustración de lo que no tienes, de lo que te falta, eso es un cohete absoluto hacia la felicidad”.