Beatriz Robles: “En verano, con estos alimentos saludables, comeremos sano y además nos saciaremos”

Verano suele ser época de permitirse más lujos y caprichos en nuestra alimentación, sobre todo de helados y batidos, no nos vamos a engañar. Y además hay alimentos mejores y peores, unos más habituales y otros menos. Para guiarnos contamos en Fin de Semana con Rosa Rosado con Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y autora de ‘Come seguro comiendo de todo’, que explica, para empezar, por qué en verano disminuye el apetito: “Es normal, sí. La temperatura alta estimula la producción de algunas sustancias de nuestro cuerpo que se relacionan con una mayor sensación de saciedad y, además, baja el metabolismo basal, esa energía que gastamos solo por el hecho de estar vivos. Necesitamos menos energía para mantenernos y por eso tenemos menos necesidad de comer. Y, además, al comer, incrementamos la temperatura corporal. Por eso a veces tenemos menos hambre en verano”.

Algo que muchos no conocen es el concepto de hambre emocional y que explica Robles: “Es la sensación de querer comer pero en respuesta a emociones, que pueden ser positivas o negativas. Realmente no tenemos una necesidad fisiológica de comer en ese momento, hambre real, sino por el contexto o porque estamos con más personas y apetece socializar, todo eso nos lleva a un hambre emocional. Se distingue de la real por unas pautas: la emocional aparece de repente, no gradual, que es como aparece la fisiológica; además con ella nos apetecen determinados alimentos concretos, no nos comemos unas acelgas con vinagre sino picoteo, bollería, etc.; y queremos satisfacerla al instante y podríamos comer aunque estemos saciados; y a veces, y esta es la parte negativa, aparecen sentimientos de culpa, como que nos arrepentimos de haber picoteado, cuando con la fisiológica lo hacemos cuando debemos y paramos cuando deseamos”. Entonces la tecnóloga da la clave para no sufrir esa hambre emocional, la cual podéis escuchar en el audio: “Es algo normal pero con este comportamiento se puede evitar, aunque requiere un esfuerzo”.

En cuanto a dietas y alimentos recomendados, Beatriz da los mejores consejos: “Es el momento de aprovechar que los alimentos que más nos apetecen son los saludables, sobre los que no hay que pensar mucho: cremas, frutas, verduras, sopas frías… todas son geniales y van a entrar muy bien, pero hay más opciones como frutos secos sin sal, también yogur natural o hacernos chips de verduras, muy fáciles de hacer”.

Ahora bien, también hay mitos que conviene desmentir, como las comidas diarias: “Cinco es un mito, esa pauta sí o sí sea cual sea tu estilo de vida hay que descartarla. Hay que comer las veces que mejor se adapten a nuestro ritmo de vida y nuestras preferencias. Hay gente a la que desayunar le cuesta mucho, pues no pasa nada si en lugar de desayunar por la mañana tomamos algo a las 11 o comemos a las 14h. Hacer las ingestas que se adapten a nosotros y con alimentos saludables”.

Y beber, beber mucho agua, pero también hay mito: “Tenemos un sistema que regula nuestra sed. ¿Cuándo beber? Si somos personas sanas, adultos, cuando tengamos sed. Y además no es solo que bebamos el agua normal, hay que incluir la que tienen los alimentos, y como en verano consumimos alimentos muy frescos y con mucha humedad, como las frutas y verduras, ahí también computa el agua”.